В Екатеринбурге лихача на BMW поймали с помощью нейросети. Фото

В Екатеринбурге нарушителя ПДД поймали с помощью искусственного интеллекта
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владелец BMW накопил 179 штрафов на более чем 180 тысяч
Владелец BMW накопил 179 штрафов на более чем 180 тысяч Фото:

В Екатеринбурге благодаря анализу данных нейросетью автоинспекторы поймали водителя BMW, который многократно нарушил правила дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области.

«Нейросеть, анализирующая данные о нарушениях ПДД, выделила автомобиль BMW среди тысяч других транспортных средств. Система зафиксировала не только неоднократные превышения скорости», — говорится в сообщении. Также фиксировались случаи, когда люди находились на крыше движущегося авто, они стояли в открытом люке по пояс.

Во время задержания водитель объяснил свои действия «особой манерой вождения» и что такой стиль езды ему нравится. Искусственный интеллект распознал нарушителя из-за того, что тот систематически уклонялся от ответственности за неоднократные нарушения правил дорожного движения.

Автомобиль поместили на спецстоянку. Он простоит там до полного погашения задолженности по 179 штрафам общей суммой более 180 тысяч рублей. В противном случае авто реализуют с торгов.

Лихач многократно нарушал ПДД
Лихач многократно нарушал ПДД
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге благодаря анализу данных нейросетью автоинспекторы поймали водителя BMW, который многократно нарушил правила дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области. «Нейросеть, анализирующая данные о нарушениях ПДД, выделила автомобиль BMW среди тысяч других транспортных средств. Система зафиксировала не только неоднократные превышения скорости», — говорится в сообщении. Также фиксировались случаи, когда люди находились на крыше движущегося авто, они стояли в открытом люке по пояс. Во время задержания водитель объяснил свои действия «особой манерой вождения» и что такой стиль езды ему нравится. Искусственный интеллект распознал нарушителя из-за того, что тот систематически уклонялся от ответственности за неоднократные нарушения правил дорожного движения. Автомобиль поместили на спецстоянку. Он простоит там до полного погашения задолженности по 179 штрафам общей суммой более 180 тысяч рублей. В противном случае авто реализуют с торгов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...