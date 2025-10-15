В Екатеринбурге благодаря анализу данных нейросетью автоинспекторы поймали водителя BMW, который многократно нарушил правила дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области.
«Нейросеть, анализирующая данные о нарушениях ПДД, выделила автомобиль BMW среди тысяч других транспортных средств. Система зафиксировала не только неоднократные превышения скорости», — говорится в сообщении. Также фиксировались случаи, когда люди находились на крыше движущегося авто, они стояли в открытом люке по пояс.
Во время задержания водитель объяснил свои действия «особой манерой вождения» и что такой стиль езды ему нравится. Искусственный интеллект распознал нарушителя из-за того, что тот систематически уклонялся от ответственности за неоднократные нарушения правил дорожного движения.
Автомобиль поместили на спецстоянку. Он простоит там до полного погашения задолженности по 179 штрафам общей суммой более 180 тысяч рублей. В противном случае авто реализуют с торгов.
