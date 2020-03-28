В США из-за кризиса скупили все золото

США просит Канаду прислать им золотые слитки
новость из сюжетаЭкономический кризис 2020
Инвесторы и банкиры в США столкнулись с нехваткой золотых слитков и монет. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
«Дилеры распродали все или временно закрыты», — цитирует издание РИА «Новости». Отмечается, что банкиры просят королевский канадский монетный двор увеличить производство слитков и отправить их в Нью-Йорк.
Ранее сообщалось, что спрос на нефть в США опустился до критического уровня. Производители вынуждены сами доплачивать за разгрузку хранилищ, передает