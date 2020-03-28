27 марта 2020

В США из-за кризиса скупили все золото

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Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов. Свердловская область, Верхняя Пышма, оцм, золото, золоты слитки, мерные золотые слитки
США просит Канаду прислать им золотые слиткиФото: Анна Майорова © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Инвесторы и банкиры в США столкнулись с нехваткой золотых слитков и монет. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«Дилеры распродали все или временно закрыты», — цитирует издание РИА «Новости». Отмечается, что банкиры просят королевский канадский монетный двор увеличить производство слитков и отправить их в Нью-Йорк.

Ранее сообщалось, что спрос на нефть в США опустился до критического уровня. Производители вынуждены сами доплачивать за разгрузку хранилищ, передает Life. Причиной обвала котировок нефти и дефицита золота стала пандемия коронавируса. В Америке инфицированных COVID-19 — больше 100 тысяч человек, скончались более 1,5 тысячи человек, сообщает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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