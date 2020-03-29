Жириновский упрекнул Лукашенко за отказ вводить карантин из-за коронавируса

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Государственная Дума РФ. Москва, портрет, жириновский владимир
Владимир Жириновский уверен, что в дальнейшем количество заболевших в Белоруссии будет растиФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский упрекнул президента Белоруссии Александра Лукашенко за отказ вводить в стране карантин из-за пандемии коронавируса. Депутату не понравилось, что белорусский лидер играет в хоккей, когда весь мир изолируется.

«Так нельзя, Александр Григорьевич. Получается, что вся планета дураки, а вы один умный», — написал Жириновский в своем telegram-канале. Он напомнил, что в Белоруссии уже несколько десятков зараженных, и предположил, что позднее количество больных коронавирусом в стране будет исчисляться тысячами.

По словам депутата, таким образом Лукашенко издевается «над всей планетой». В конце своего обращения российский политик обратился к белорусскому лидеру с призывом «уняться».

Ранее Жириновский раскритиковал советы Лукашенко, который рекомендовал в качестве мер по борьбе с коронавирусом пить водку и ходить в баню. Отвечая на критику своих советов, Лукашенко рассказал про Жириновского анекдот, передает RT. После этого он предложил Лукашенко встретиться на российско-белорусской границе и выпить водки и зубровки.

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-
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