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В Перми названы первые нарушители карантина

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Многие пермские автосервисы проигнорировали требование краевой власти и не стали закрыватьсяФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Несмотря на запрет в Перми продолжили работать многие автосервисы, автомойки и магазины автозапчастей, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. Там пояснили, что сотрудники администрации 28 и 29 марта проверили более 1500 организаций, которым запрещено работать из-за распространения коронавируса.

«Большая часть непродовольственных магазинов была закрыта. Чаще всего нарушали запрет на работу различные автосервисы, автомойки и те магазины, в которых продают автозапчасти», — пояснили URA.RU в пресс-службе мэрии. Там отметили, что для контроля исполнения требований оперативного штаба были созданы специальные оперативные группы. В их состав вошли сотрудники администрации, Роспотребнадзора и полиции.

В мэрии сообщили, что более 80% организаций выполнили требования и закрылись. Уточняется, что в выходные нарушителей старались не привлекать к ответственности, а ограничивались профилактическими беседами и разъяснениями. С 30 марта в отношении всех нарушителей будут составляться протоколы, максимальное наказание — приостановка деятельности до 90 суток. Отмечается также, что пермяки стали значительно реже выходить на улицу и соблюдают рекомендованный режим самоизоляции.

URA.RU рассказывало, что из-за коронавируса в Прикамье с 15 марта действует режим повышенной готовности. С 20 марта в регионе были введены первые ограничения, которые потом несколько раз усиливались. По состоянию на 11:00 30 марта в регионе подтверждено 11 фактов заражения коронавирусом.

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© Служба новостей «URA.RU»
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