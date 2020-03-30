В Екатеринбурге накажут 30 магазинов, которые не закрылись на карантин

Многие предприятия, как и граждане, не соблюдают режима изоляции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В столице Урале накажут 30 организаций, которые продолжили свою работу, несмотря на режим усиленной изоляции во время «спецканикул», объявленных президентом. Об этом URA.RU сообщили в свердловском оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией после заседания, которое провел губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Только за субботу в ходе проверок Роспотребнадзора было выявлено около 30 организаций, не приостановивших свою деятельность, — рассказали агентству в оперштабе. — Меры будут приняты по каждому случаю нарушений».

Ранее URA.RU рассказывало, что многие торговые организации Екатеринбурга в выходные проигнорировали «спецканикулы» и продолжили работу (в том числе строительные супермаркеты, парфюмерные магазины). Жители столицы Урала также легкомысленно отнеслись к карантину, восприняв «спецканикулы» как повод для шопинга, прогулок по городу и шашлычных пикников.

Как сообщало URA.RU, в регионах России вводится усиленный режим изоляции по образцу Москвы — именно это порекомендовал сделать российский премьер Михаил Мишустин. Свердловский власти разработали новые меры (например, с 31 марта перестает работать метро). Правда, вопреки ожиданиям, столь жестких ограничений, как в Москве (например, запрет выхода на улицу) в указе свердловского губернатора пока нет.