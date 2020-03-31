Федерация бокса России 31 марта запустила оперативный штаб и горячую линию для поддержки ветеранов спорта, тренеров, судей и действующих спортсменом в период ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Волонтеры спортивной федерации готовы бесплатно доставить всем нуждающимся одноразовые маски и дезинфекторы для рук, помочь в доставке продуктов и предметов первой необходимости, а также оказать психологическую поддержку.
«Многим спортсменам в следующем году ехать на Олимпийские игры, и им как никому другому нужно сейчас заботиться о здоровье и поддерживать спортивную форму. Единственным эффективным способом борьбы с распространением коронавируса является самоизоляция, поэтому многим необходима помощь в покупке еды, воды, средств дезинфекции. Федерация бокса России постарается помочь всем спортсменам, независимо от вида спорта», — заявил глава Федерации бокса России Умар Кремлев.
Свою помощь федерация бокса готова оказать не только представителям спорта, но и ветеранам Великой Отечественной войны, пенсионерам, многодетным семьям, чтобы «оградить их от возможных носителей вируса, и постараться сделать их самоизоляцию более комфортной и безопасной», добавил Кремлев. Все нуждающиеся в поддержке, а также люди, желающие стать волонтерами программы, могут позвонить по телефону горячей линии 8 (800) 222-55-25.
По данным на 30 марта число зараженных в России новым типом коронавируса достигло 1836 человек. В Москве, Московской области и других регионах России введен режим самоизоляции.