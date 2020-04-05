Больной коронавирусом россиянин умер в Тайланде

Супруга погибшего россиянина находится на карантине в той же больнице
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
В Таиланде скончался россиянин, у которого был диагностирован коронавирус. Мужчина умер в госпитале в курортном городе Патайя.
«5 апреля врачи констатировали его смерть», — приводит слова заведующего консульским отделом посольства России в Таиланде Владимира Пронина «
Мужчина был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Уточняется, что он скончался от осложнений, вызванных коронавирусом. Супруга скончавшегося гражданина РФ сейчас находится на карантине в том же госпитале.
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