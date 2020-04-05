Больной коронавирусом россиянин умер в Тайланде

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оксигенатор, аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации для лечения тяжелой острой дыхательной недостаточности. Челябинск, здоровье, медицинское оборудование, медицина, больница, оксигенатор, легочная недостаточность, аппарат экмо
Супруга погибшего россиянина находится на карантине в той же больницеФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Таиланде скончался россиянин, у которого был диагностирован коронавирус. Мужчина умер в госпитале в курортном городе Патайя.

«5 апреля врачи констатировали его смерть», — приводит слова заведующего консульским отделом посольства России в Таиланде Владимира Пронина «Царьград». Он отметил, что россиянин находился в отделении интенсивной терапии.

Мужчина был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Уточняется, что он скончался от осложнений, вызванных коронавирусом. Супруга скончавшегося гражданина РФ сейчас находится на карантине в том же госпитале.

Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «Екатеринбург. Коронавирус», а также telegram-канале «Екатеринбург. Коронавирус»

Расскажите о новости друзьям
Здоровье Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...