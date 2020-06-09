Пермский край пока не может перейти ко второму этапу снятия ограничительных мер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 9 июня, — 180-й день с момента выявления коронавируса и 90-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России коронавирус выявлен у 476 658 человек (+8 985). В Пермском крае официально подтверждено 2 202 (+67 за сутки) случая инфицирования COVID-19, 1 241 человек выздоровел.

Коэффициент распространения коронавируса в регионе растет (0,88 — 7 июня, 0,96 — 8 июня). Из-за этого Пермский край пока не может перейти ко второму этапу снятия ограничений. Это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений — для второго этапа коэффициент распространения COVID должен быть меньше 0,8, напоминает региональный оперштаб. Также в регионе число свободных коек остается на критическом уровне — 45,8% (норма — более 50%).

В Перми из-за вспышки коронавируса закрыты четыре отделения Краевой психиатрической больницы. Вирус выявлен у сотрудника медучреждения и пациентов, которые не контактировали между собой. Сейчас они направлены в специализированные лечебные учреждения города. Заболевший медработник находится на изоляции дома, коронавирус проходит у него бессимптомно. Его коллеги, которые контактировали с медиком находятся в обсервации на территории больницы. По выявленным случаям проводятся эпидрасследования.

В больнице города Лысьва (Пермский край) не осталось свободных коек для пациентов с COVID-19 — их заполнили заболевшие вирусом из соседнего Чусового. Этот город вышел на второе на второе место после Перми по числу заболевших коронавирусом — официально там подтверждено 129 заболевших, 4 пациента скончались. Сложная ситуация и в Октябрьском округе, где число заболевших достигло 78 человек. Среди тех, у кого подозревают коронавирус, оказались и сотрудники местной администрации. Из-за этого учреждение перешло на удаленный режим работы.

Коронавирус подтвердился у депутата Пермской городской думы Александра Филиппова. Он стал первым среди депутатов думы, у кого подтвердился диагноз «коронавирус». Болезнь у народного избранника протекает в легкой бессимптомной форме. Сейчас Филиппов изолирован у себя дома, а круг лиц, с которыми он контактировал, уже установлен.

Из-за коронавируса в День города в Перми не будет массовых мероприятий и салюта. Пермякам придется довольствоваться по большей части онлайн мероприятиями. Тем не менее, 12 июня в краевой столице можно будет посетить уличную выставку Пермской художественной галереи и спеть гимн России вместе с мобильной музыкальной бригадой — она будет колесить по улицам города, останавливаясь на перекрестках. Живые концерты смогут увидеть только медики и пациенты. Они пройдут в 11 медучреждениях Перми и края.