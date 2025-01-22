В Перми временно перекроют движение по улице Мира

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Ограничение движения по улице Мира вводится с 23:00 24 января до 6:00 27 января
Ограничение движения по улице Мира вводится с 23:00 24 января до 6:00 27 января Фото:

В Перми временно запретят движение транспорта по улице Мира. Об этом сообщили в telegram-канале городской администрации.

«С 23:00 24 января до 6:00 27 января временно запретят движение транспорта по двум полосам улицы Мира на перекрестке с улицей 9 Мая при движении в сторону улицы Советской Армии. Ограничения связаны с ремонтом участка теплосети», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми на восемь месяцев продлили перекрытие участка улицы Пермской. Ранее дорогу планировалось открыть 1 февраля 2025 года.

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В Перми временно запретят движение транспорта по улице Мира. Об этом сообщили в telegram-канале городской администрации. «С 23:00 24 января до 6:00 27 января временно запретят движение транспорта по двум полосам улицы Мира на перекрестке с улицей 9 Мая при движении в сторону улицы Советской Армии. Ограничения связаны с ремонтом участка теплосети», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми на восемь месяцев продлили перекрытие участка улицы Пермской. Ранее дорогу планировалось открыть 1 февраля 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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