В Перми временно перекроют движение по улице Мира

Ограничение движения по улице Мира вводится с 23:00 24 января до 6:00 27 января
В Перми временно запретят движение транспорта по улице Мира. Об этом сообщили в telegram-канале городской администрации.
«С 23:00 24 января до 6:00 27 января временно запретят движение транспорта по двум полосам улицы Мира на перекрестке с улицей 9 Мая при движении в сторону улицы Советской Армии. Ограничения связаны с ремонтом участка теплосети», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми на восемь месяцев продлили перекрытие участка улицы Пермской. Ранее дорогу планировалось открыть 1 февраля 2025 года.
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