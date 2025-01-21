21 января 2025

В Барде экс-чиновник пойдет под суд за получение взяток

© Служба новостей «URA.RU»
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Обвиняемый получил взятки на сумму более 125 тысяч рублей от предпринимателей
Обвиняемый получил взятки на сумму более 125 тысяч рублей от предпринимателей Фото:

Экс-руководитель муниципального автономного учреждения в Барде (Пермский край) предстанет перед судом за получение взяток. Об этом сообщается в telegram-канале регионального следственного управления СК России.

«Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Пермскому краю завершил расследование дела в отношении бывшего руководителя муниципального автономного учреждения. Он обвиняется в получении должностным лицом взятки в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ) и получении должностным лицом взятки за незаконные действия (ч. 3 ст. 290 УК РФ)», — говорится в сообщении.

В 2022-2023 годах обвиняемый три раза получил от руководителей юрлиц взятки на сумму более 125 тысяч рублей и, пользуясь своим положением, предоставил им муниципальные помещения и доступ к личному кабинету госучреждения. Сейчас следствие собрало достаточно доказательств, дело направлено в суд.

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Экс-руководитель муниципального автономного учреждения в Барде (Пермский край) предстанет перед судом за получение взяток. Об этом сообщается в telegram-канале регионального следственного управления СК России. «Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Пермскому краю завершил расследование дела в отношении бывшего руководителя муниципального автономного учреждения. Он обвиняется в получении должностным лицом взятки в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ) и получении должностным лицом взятки за незаконные действия (ч. 3 ст. 290 УК РФ)», — говорится в сообщении. В 2022-2023 годах обвиняемый три раза получил от руководителей юрлиц взятки на сумму более 125 тысяч рублей и, пользуясь своим положением, предоставил им муниципальные помещения и доступ к личному кабинету госучреждения. Сейчас следствие собрало достаточно доказательств, дело направлено в суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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