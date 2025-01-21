В Барде экс-чиновник пойдет под суд за получение взяток

Экс-руководитель муниципального автономного учреждения в Барде (Пермский край) предстанет перед судом за получение взяток. Об этом сообщается в telegram-канале регионального следственного управления СК России.
«Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Пермскому краю завершил расследование дела в отношении бывшего руководителя муниципального автономного учреждения. Он обвиняется в получении должностным лицом взятки в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ) и получении должностным лицом взятки за незаконные действия (ч. 3 ст. 290 УК РФ)», — говорится в сообщении.
В 2022-2023 годах обвиняемый три раза получил от руководителей юрлиц взятки на сумму более 125 тысяч рублей и, пользуясь своим положением, предоставил им муниципальные помещения и доступ к личному кабинету госучреждения. Сейчас следствие собрало достаточно доказательств, дело направлено в суд.
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