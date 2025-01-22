Оклады пермских пожарных увеличились на 80%

Оклады пожарных в Прикамье увеличились на 80% за последние два года. Об этом сообщил заместитель министра территориальной безопасности региона Александр Иванов на заседании комитета краевого парламента по бюджету, где обсуждались вопросы оплаты труда огнеборцев после проверки расходования бюджетных средств на госпрограмму «Безопасный регион».. По его словам, значительный рост произошел благодаря увеличению фонда оплаты труда.
«По итогам 2024 года средние оклады выросли на 80% по сравнению с 2023 годом», — отметил Александр Иванов. Он также добавил, что средняя зарплата пожарных теперь составляет около 42 тысяч рублей.
Снижение оттока кадров стало одним из положительных последствий повышения зарплат. Если в 2023 году число ушедших с работы пожарных составляло 260 человек, то в 2024 году этот показатель уменьшился до 117 человек.
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