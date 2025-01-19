Обанкротившийся пермский завод выставлен на продажу

Имущественный комплекс бывшего производителя молока ООО «Великоленское» выставлен на продажу. Об этом сообщается на портале «Федресурс». Площадка, расположенная в селе Ленск Кунгурского района, предлагается к приобретению за начальную стоимость в 34 млн рублей.
Организатором аукциона выступает конкурсный управляющий Сергей Клыков. Сам торг запланирован на 28 февраля года. «Аукцион состоится 28 февраля 2025 года. Шаг аукциона составит 5%, задаток — 20%», — указано в объявлении о продаже.
ООО «Великоленское» ранее занималось производством молочной, мясной и зерновой продукции и развитием агродеревни «Степаново городище». В феврале 2024 года Арбитражный суд Пермского края признал предприятие банкротом, после чего было начато конкурсное производство.
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