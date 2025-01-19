19 января 2025

Обанкротившийся пермский завод выставлен на продажу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Имущество молочного завода выставлено на торги
Имущество молочного завода выставлено на торги Фото:

Имущественный комплекс бывшего производителя молока ООО «Великоленское» выставлен на продажу. Об этом сообщается на портале «Федресурс». Площадка, расположенная в селе Ленск Кунгурского района, предлагается к приобретению за начальную стоимость в 34 млн рублей.

Организатором аукциона выступает конкурсный управляющий Сергей Клыков. Сам торг запланирован на 28 февраля года. «Аукцион состоится 28 февраля 2025 года. Шаг аукциона составит 5%, задаток — 20%», — указано в объявлении о продаже.

ООО «Великоленское» ранее занималось производством молочной, мясной и зерновой продукции и развитием агродеревни «Степаново городище». В феврале 2024 года Арбитражный суд Пермского края признал предприятие банкротом, после чего было начато конкурсное производство.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Имущественный комплекс бывшего производителя молока ООО «Великоленское» выставлен на продажу. Об этом сообщается на портале «Федресурс». Площадка, расположенная в селе Ленск Кунгурского района, предлагается к приобретению за начальную стоимость в 34 млн рублей. Организатором аукциона выступает конкурсный управляющий Сергей Клыков. Сам торг запланирован на 28 февраля года. «Аукцион состоится 28 февраля 2025 года. Шаг аукциона составит 5%, задаток — 20%», — указано в объявлении о продаже. ООО «Великоленское» ранее занималось производством молочной, мясной и зерновой продукции и развитием агродеревни «Степаново городище». В феврале 2024 года Арбитражный суд Пермского края признал предприятие банкротом, после чего было начато конкурсное производство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...