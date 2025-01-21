Пермские медики спасли мальчика, получившего серьезные травмы во время катания на тюбинге

Юный житель города Кунгур Пермского края получил серьезные травмы во время катания на тюбинге. Несчастный случай произошел 3 января. Ребенок катался с горки в непредназначенном для этого месте и, не справившись с управлением, влетел в дерево. За его жизнь боролись кунгурские медики и врачи Краевой детской клинической больницы, рассказал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в Telegram.
«Мальчик получил серьезные травмы, катаясь на „ватрушках“ в непредназначенном месте — не справился с управлением и влетел в дерево. В Кунгуре состояние ребенка стабилизировали, однако для продолжения лечения ему требовалась транспортировка в отделение нейрохирургии КДКБ. Благодаря оперативной работе врачей из Кунгура, высококвалифицированной нейрохирургической и реанимационно-консультативной службам Краевой детской клинической больницы, мальчика удалось спасти!» — рассказал Махонин.
По словам губернатора в Пермь из Кунгура юный горожанин был транспортирован под наблюдением врача Олеси Рахмангуловой и медсестры-анестезиста Надежды Белоглазовой. Сейчас ребенок готовится к выписке из больницы.
URA.RU также рассказывало о трагическом случае, который произошел с ребенком в Кунгуре 14 января. Во время катания на ватрушке он травмировался, ударившись о дерево. Местные жители, ставшие очевидцами произошедшего, тут же вызвали скорую помощь, но спасти мальчика не удалось.
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