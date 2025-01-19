Экс-замглавы мэрии Перми уходит из строительной компании

Ольга Немирова проработала в компании с начала 2024 года
Бывшая заместительница главы Перми Ольга Немирова покидает ПЗСП. Она работала там с начала 2024 года.
«Немирова оставила пост директора по подготовке перспективного строительства в строительной группе ПЗСП 28 декабря 2024 года. Сейчас она завершает свою деятельность в качестве советника гендиректора», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники.
Кресло Немировой в ПЗСП занял сын бывшего замглавы администрации Перми Сергея Южакова Павел. Ранее он уже работал в группе компаний, но увольнялся в начале 2024 года, а сейчас вернулся.
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