Самолет из Минеральных Вод в Пермь вернули на стоянку из-за неисправности

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Самолет прибыл в аэропорт Большое Савино на 3,5 часа позже
Самолет прибыл в аэропорт Большое Савино на 3,5 часа позже Фото:

В Минеральных Водах из-за технической неисправности вернули на стоянку самолет авиакомпании «Азимут», следовавший в Пермь. Об этом сообщается в telegram-канале Aviaincident.

«Аэропорт Минеральные Воды. Возврат на стоянку с места запуска по технической причине. Самолет Sukhoi Superjet, рейс Минеральные Воды — Пермь авиакомпании „Азимут“», — говорится в сообщении.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Большое Савино, самолет задержался более чем на 3,5 часа. Он прибыл в Пермь в 8:42.

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В Минеральных Водах из-за технической неисправности вернули на стоянку самолет авиакомпании «Азимут», следовавший в Пермь. Об этом сообщается в telegram-канале Aviaincident. «Аэропорт Минеральные Воды. Возврат на стоянку с места запуска по технической причине. Самолет Sukhoi Superjet, рейс Минеральные Воды — Пермь авиакомпании „Азимут“», — говорится в сообщении. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Большое Савино, самолет задержался более чем на 3,5 часа. Он прибыл в Пермь в 8:42.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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