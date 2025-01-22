Самолет из Минеральных Вод в Пермь вернули на стоянку из-за неисправности

Самолет прибыл в аэропорт Большое Савино на 3,5 часа позже
В Минеральных Водах из-за технической неисправности вернули на стоянку самолет авиакомпании «Азимут», следовавший в Пермь. Об этом сообщается в telegram-канале Aviaincident.
«Аэропорт Минеральные Воды. Возврат на стоянку с места запуска по технической причине. Самолет Sukhoi Superjet, рейс Минеральные Воды — Пермь авиакомпании „Азимут“», — говорится в сообщении.
Согласно данным онлайн-табло аэропорта Большое Савино, самолет задержался более чем на 3,5 часа. Он прибыл в Пермь в 8:42.
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