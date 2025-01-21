Хардкор от «Кирпичей» и про любовь от Игоря Николаева: какие звезды выступят в Перми

После новогодних каникул к активной работе приступили и звезды российской музыкальной сцены. С гастролями они выступают по всей стране, не исключая Пермь. Какие концерты ждут пермяков в феврале — в обзоре URA.RU.
14-летняя певица и видеоблогер с миллионной аудиторией Милана Хаметова в рамках своего первого тура «ЛП–шоу» приедет в Пермь 7 февраля. На сцене ДК им. Солдатова она исполнит свои хиты «Умка», «ЛП», «Купи песика», а также новые треки.
В этот же день для более взрослой аудитории в клубе «Свобода» выступит Дельфин (Андрей Лысиков). «Специальная электрическая программа обещает стать впечатляющим откровением даже для самых искушенных слушателей. Музыканты готовят сет-лист, состоящий из раритетных, пленительно редких и даже никогда ранее не звучавших на концертах композиций», — обещают организаторы.
Для любителей тяжелой музыки 8 февраля в «Свободе» выступит питерская группа «Кирпичи». Мастера хип-хопа и хардкора представят юбилейную программу «XXX лет». Артисты подготовили не просто программу из лучших треков, а увлекательный экскурс в разные исторические эпохи коллектива — от диких девяностых до брюзжащих двадцатых.
Шансон зазвучит в ДК им. Солдатова 16 февраля — на сцене будет петь Ирина Круг. Она подготовила для своих поклонников программу «День ангела», которая названа в честь одноименного сингла.
17 февраля в ДК им. Солдатова ждут любителей классики отечественной эстрады. Игорь Николаев даст концерт в рамках своего юбилейного тура. «В программу войдут самые романтичные и удивительно красивые песни о главном чувстве в жизни каждого. Концерт объединит новые песни и множество проверенных временем шлягеров», — говорится в анонсе.
Легендарные песни русского рока презентует в Перми Вячеслав Бутусов. Со своей группой «Орден Славы» он 23 февраля в ДК им. Солдатова исполнит хиты Nautilus Pompilius.
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