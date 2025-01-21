Полиция поймала в аэропорту пьяного пермяка, который ждал рейс в Хабаровск

В аэропорту Перми транспортные полицейские задержали 46-летнего мужчину с признаками опьянения, который ожидал рейс «Пермь — Хабаровск». Об этом сообщили в пресс-службе транспортной полиции. Мужчина был доставлен в дежурную часть, где отказался проходить медицинское освидетельствование.
Полицейские обратили на пермяка внимание потому что он был неопрятно одет и выглядел пьяным. «Сам мужчина рассказал, что намеревался улететь в Хабаровск по рабочим делам, но по дороге в аэропорт не рассчитал с количеством выпитого алкоголя», — сообщили в пресс-службе.
В результате за неповиновение законному распоряжению полиции мужчине был составлен административный протокол по статье 19.3 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за неповиновение сотруднику полиции. По решению суда нарушителю назначен штраф в размере 2000 рублей.
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