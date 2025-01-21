21 января 2025

Полиция поймала в аэропорту пьяного пермяка, который ждал рейс в Хабаровск

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчина ждал свой рейс, но показался полицейским подозрительным
Мужчина ждал свой рейс, но показался полицейским подозрительным Фото:

В аэропорту Перми транспортные полицейские задержали 46-летнего мужчину с признаками опьянения, который ожидал рейс «Пермь — Хабаровск». Об этом сообщили в пресс-службе транспортной полиции. Мужчина был доставлен в дежурную часть, где отказался проходить медицинское освидетельствование.

Полицейские обратили на пермяка внимание потому что он был неопрятно одет и выглядел пьяным. «Сам мужчина рассказал, что намеревался улететь в Хабаровск по рабочим делам, но по дороге в аэропорт не рассчитал с количеством выпитого алкоголя», — сообщили в пресс-службе.

В результате за неповиновение законному распоряжению полиции мужчине был составлен административный протокол по статье 19.3 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за неповиновение сотруднику полиции. По решению суда нарушителю назначен штраф в размере 2000 рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В аэропорту Перми транспортные полицейские задержали 46-летнего мужчину с признаками опьянения, который ожидал рейс «Пермь — Хабаровск». Об этом сообщили в пресс-службе транспортной полиции. Мужчина был доставлен в дежурную часть, где отказался проходить медицинское освидетельствование. Полицейские обратили на пермяка внимание потому что он был неопрятно одет и выглядел пьяным. «Сам мужчина рассказал, что намеревался улететь в Хабаровск по рабочим делам, но по дороге в аэропорт не рассчитал с количеством выпитого алкоголя», — сообщили в пресс-службе. В результате за неповиновение законному распоряжению полиции мужчине был составлен административный протокол по статье 19.3 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за неповиновение сотруднику полиции. По решению суда нарушителю назначен штраф в размере 2000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...