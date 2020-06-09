Сегодня, 9 июня — 181-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 91-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
По данным университета Джонса Хопкинса на 18:21 (мск), в мире зарегистрировано 7 155 952 заболевших. Выздоровели 3 321 391 человек, скончались 407 302 инфицированных. На первом месте по числу зараженных остаются США (1 963 828), на втором Бразилия (707 412), замыкает тройку лидеров Россия (всего 484 630 заболевших, за последние сутки — 8 595), на четвертом месте Великобритания (288 834), на пятом месте оказалась Индия (269 897), вытеснив из пятерки лидеров Испанию (241 717).
Когда изобретут средство от коронавируса?
Клинические испытания вакцины от коронавируса
В Сибирском отделении РАН разработали противовирусный препарат
Ситуация в России
Ежедневный прирост числа заболевших COVID-19 9 июня составил
В Кремле не считают частичное снятие ограничений в Москве преждевременным. Мэр столицы Сергей Собянин принимал решение об ослаблении режима в координации с экспертами и оперштабом, уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Минпромторг предложил
Каждый детский лагерь должен
За время самоизоляции многие россияне полюбили смотреть онлайн-концерты. После снятия режима жестких ограничений URA.RU решило поддержать традицию и устроить музыкальное мероприятие в канун Дня России. Концерт уральских музыкантов Максима Брызгалова и Евгении Нейман пройдет 11 июня в 19:00, посмотреть его можно в социальных сетях URA.RU.
Ситуация в мире
Бессимптомная передача коронавируса встречается крайне редко, заявили в ВОЗ. Но, по словам технического руководителя организации по реагированию на COVID-19 Марии Ван Керкхове, к бессимптомных случаям зачастую относят те, в которых болезнь все-таки имеет легкие проявления.
Эпидемия COVID-19 могла начаться в китайском городе Ухань
У детей, переносящих COVID-19 в тяжелой форме, может появиться новое осложнение, похожее на токсичный шок или болезнь Квасаки. С таким заявлением выступили британские и американские ученые.
Президент Украины Владимир
Что дальше?
Около 40% россиян планируют поехать на отдых в другие страны, если после пандемии откроют границы, заключили аналитики сервиса OneTwoTrip. Многих привлекают курорты Италии, Испании и Греции.
В Роспотребнадзоре надеются, что школьники вернутся за парты 1 сентября. По словам главы ведомства Анны Поповой, коронавирус лишил привычной формы обучения более миллиарда детей по всему миру.
Масочный режим должен сохраняться в России до начала массовой вакцинации, заявил академик РАН Юрий Беленков. Он отметил, что многие перестали носить маски после отмены строгих ограничений, и раскритиковал такой подход к соблюдению предписаний экспертов.
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