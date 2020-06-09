Ситуация с коронавирусом в России постепенно улучшается Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 9 июня — 181-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 91-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

По данным университета Джонса Хопкинса на 18:21 (мск), в мире зарегистрировано 7 155 952 заболевших. Выздоровели 3 321 391 человек, скончались 407 302 инфицированных. На первом месте по числу зараженных остаются США (1 963 828), на втором Бразилия (707 412), замыкает тройку лидеров Россия (всего 484 630 заболевших, за последние сутки — 8 595), на четвертом месте Великобритания (288 834), на пятом месте оказалась Индия (269 897), вытеснив из пятерки лидеров Испанию (241 717).

Когда изобретут средство от коронавируса?

Клинические испытания вакцины от коронавируса планируется начать в середине лета , заявил глава биотехнологической компании «Биокад» Дмитрий Морозов. Он отметил, что с началом испытаний нельзя торопиться, так как форсирование этого процесса грозит побочными эффектами.

В Сибирском отделении РАН разработали противовирусный препарат в виде аэрозоля . Препарат назвали «Антивираза». Его планируют предложить правительству в рамках подготовки к возможной второй волне COVID-19.

Ситуация в России

Ежедневный прирост числа заболевших COVID-19 9 июня составил рекордно низкие 1,8%, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом. За день до этого прирост составлял 1,9%, а до этого пять дней находился на уровне 2%.

В Кремле не считают частичное снятие ограничений в Москве преждевременным. Мэр столицы Сергей Собянин принимал решение об ослаблении режима в координации с экспертами и оперштабом, уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Минпромторг предложил запретить покупать медицинские маски за границей до конца 2021 года. За время пандемии их производство в России выросло в 10 раз и полностью покрывает потребности внутреннего рынка, считают в министерстве.

Каждый детский лагерь должен разработать план по госпитализации человека в случае его заражения коронавирусом, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Также там нужно организовать изолятор.

За время самоизоляции многие россияне полюбили смотреть онлайн-концерты. После снятия режима жестких ограничений URA.RU решило поддержать традицию и устроить музыкальное мероприятие в канун Дня России. Концерт уральских музыкантов Максима Брызгалова и Евгении Нейман пройдет 11 июня в 19:00, посмотреть его можно в социальных сетях URA.RU.

Ситуация в мире

Бессимптомная передача коронавируса встречается крайне редко, заявили в ВОЗ. Но, по словам технического руководителя организации по реагированию на COVID-19 Марии Ван Керкхове, к бессимптомных случаям зачастую относят те, в которых болезнь все-таки имеет легкие проявления.

Эпидемия COVID-19 могла начаться в китайском городе Ухань еще летом 2019 года, считают ученые из Медицинской школы Гарвардского университета. Они проанализировали загруженность больничных парковок за последние два года с помощью спутников и заключили, что число машин стало резко увеличиваться в августе прошлого года.

У детей, переносящих COVID-19 в тяжелой форме, может появиться новое осложнение, похожее на токсичный шок или болезнь Квасаки. С таким заявлением выступили британские и американские ученые.

Президент Украины Владимир Зеленский хотел заразиться коронавирусом , чтобы успокоить граждан. По его словам, в начале пандемии, когда у украинцев была «депрессуха», он хотел на своем примере показать, что COVID-19 — «это не чума».

Что дальше?

Около 40% россиян планируют поехать на отдых в другие страны, если после пандемии откроют границы, заключили аналитики сервиса OneTwoTrip. Многих привлекают курорты Италии, Испании и Греции.

В Роспотребнадзоре надеются, что школьники вернутся за парты 1 сентября. По словам главы ведомства Анны Поповой, коронавирус лишил привычной формы обучения более миллиарда детей по всему миру.

Масочный режим должен сохраняться в России до начала массовой вакцинации, заявил академик РАН Юрий Беленков. Он отметил, что многие перестали носить маски после отмены строгих ограничений, и раскритиковал такой подход к соблюдению предписаний экспертов.