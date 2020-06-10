В Пермском крае выявлено 93 новых случая заражения коронавирусом Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском каре за сутки зафиксировано 93 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает федеральный оперативный штаб. Такое рекордное число (3 июня был максимум — 72 случая) новых заболевших говорит о том, что ситуация в регионе развивается по негативному прогнозу, который делало URA.RU.

«Пермский край — 93 [новых случая]», — сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Всего в регионе COVID-19 подтвержден у 2360 человек. В региональном оперштабе уточнили, что два новых случая заражения выявлены посмертно. Всего в Пермском крае скончались 72 человека, у которых был обнаружен коронавирус. Излечились от болезни 1368 жителей края.

Коэффициент распространения инфекции увеличился с 1,12 до 1,29, а общий прирост говорит о том, что ситуация в регионе развивается по негативному сценарию. По прогнозу, который делало URA.RU, негативный сценарий наступает, если в эти дни ежесуточно будут выявлять 72 и более новых случаев заражения коронавирусом.