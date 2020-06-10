09 июня 2020
08 июня 2020

В Перми побит рекорд по числу зараженных коронавирусом. Прогноз — негативный

© Служба новостей «URA.RU»
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Город в период самоизоляции 27 мая 2020. Пермь, велосипедист, полицейский в маске
В Пермском крае выявлено 93 новых случая заражения коронавирусом Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Пермском каре за сутки зафиксировано 93 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает федеральный оперативный штаб. Такое рекордное число (3 июня был максимум — 72 случая) новых заболевших говорит о том, что ситуация в регионе развивается по негативному прогнозу, который делало URA.RU.

«Пермский край — 93 [новых случая]», — сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Всего в регионе COVID-19 подтвержден у 2360 человек. В региональном оперштабе уточнили, что два новых случая заражения выявлены посмертно. Всего в Пермском крае скончались 72 человека, у которых был обнаружен коронавирус. Излечились от болезни 1368 жителей края.

Коэффициент распространения инфекции увеличился с 1,12 до 1,29, а общий прирост говорит о том, что ситуация в регионе развивается по негативному сценарию. По прогнозу, который делало URA.RU, негативный сценарий наступает, если в эти дни ежесуточно будут выявлять 72 и более новых случаев заражения коронавирусом.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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