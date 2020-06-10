Дело Ефремова передадут в ГУ МВД по Москве

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Спектакль
Михаил Ефремов находится под домашним арестом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Дело актера Михаила Ефремова может перейти из окружного главка в Главное следственное управление ГУ МВД Москвы. С соответствующим требованием выступил главный прокурор столицы Денис Попов.

«Попов потребовал передать дело в ГСУ ГУ МВД России по Москве, обеспечить в установленные законом сроки выполнение всех необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на окончание предварительного расследования. Денис Попов поставил расследование на личный контроль», — приводит РИА «Новости» выдержку из сообщения пресс-службы ведомства.

Ефремов стал виновников ДТП в Москве вечером 8 июня. Он сел за руль в нетрезвом виде, выехал на двойную сплошную и столкнулся с другой машиной, водитель которой впоследствии погиб. Артиста поместили под домашний арест до 9 августа, отмечается, что он сотрудничает со следствием. До этого актер заявил, что готов помочь семье погибшего в аварии мужчины, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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