Дело Ефремова передадут в ГУ МВД по Москве

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Ефремов стал виновников ДТП в Москве вечером 8 июня. Он сел за руль в нетрезвом виде, выехал на двойную сплошную и столкнулся с другой машиной, водитель которой впоследствии погиб. Артиста поместили под домашний арест до 9 августа, отмечается, что он сотрудничает со следствием. До этого актер заявил, что готов помочь семье погибшего в аварии мужчины, передает RT .

«Попов потребовал передать дело в ГСУ ГУ МВД России по Москве, обеспечить в установленные законом сроки выполнение всех необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на окончание предварительного расследования. Денис Попов поставил расследование на личный контроль», — приводит РИА «Новости» выдержку из сообщения пресс-службы ведомства.

Дело актера Михаила Ефремова может перейти из окружного главка в Главное следственное управление ГУ МВД Москвы. С соответствующим требованием выступил главный прокурор столицы Денис Попов.

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