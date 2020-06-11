Владислав Пинаев последовал примеру коллеги из Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Во время голосования по поправкам в Конституцию РФ в Нижнем Тагиле будет организован опрос о присвоении городу звания «Город трудовой доблести». Соответствующее распоряжение подписал мэр Владислав Пинаев. Согласно документу, «интервьюирование» горожан пройдет с 25 июня по 1 июля — в те дни, когда они будут иметь возможность проголосовать на дому или на избирательном участке.

«Провести мероприятия по выявлению общественного мнения населения города Нижний Тагил по вопросу внесения инициативы о присвоении городу Нижний Тагил почетного звания Российской Федерации „Город трудовой доблести“ путем интервьюирования жителей города в период с 25 июня по 1 июля», — говорится в документе.

Как писало URA.RU, ранее соответствующий план объявил глава Екатеринбурга Александр Высокинский. Оба города — в числе претендентов на почетное звание. По информации источников URA.RU, сборы подписей на участках имеют целью не только повышение явки.

«Все российские города, претендующие на „Город трудовой доблести“, ранее уже объединили сбор подписей и голосование по Конституции. Единственные, кто этого не сделал — Екатеринбург и Нижний Тагил. И в резиденции губернатора сказали, что нужно срочно подготовить такие указы, чтобы Свердловская область не осталась без этой награды», — рассказал собеседник агентства.