Суд решил конфликт «Водоканала» Екатеринбурга с Роспотребнадзором

Проверка показала, что «Водоканал» допустил нарушения на южной аэрационной станции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский областной суд оставил в силе решение регионального Роспотребнадзора о штрафе в 180 тысяч рублей в отношении ЕМУП «Водоканал», который допустил выброс загрязняющих веществ в районе южных очистных сооружениях МУПа. Как сообщили в пресс-службе облсуда, с января 2016 года по ноябрь 2019-го «Водоканал» допускал выбросы, не имея соответствующего разрешения (срок действия документа к тому моменту истек).

«В ходе плановой выездной проверки в ноябре 2019 года специалистами департамента Росприроднадзора <…> были выявлены нарушения в работе МУП „Водоканал“. Осуществляя производственную деятельность на южной аэрационной станции в Екатеринбурге, <…> „Водоканал“ допустил выброс вредных загрязняющих веществ, таких как оксиды азота, оксид углерода, сероводород и аммиак», — говорится в сообщении суда.

В этой связи Роспотребнадзором было принято решение о штрафе, однако «Водоканал» обжаловал его в Чкаловском райсуде Екатеринбурга, но это компании не помогло. «В апелляционной жалобе защитник юридического лица просил постановление должностного лица и решение суда первой инстанции отменить, производство по делу прекратить, ссылаясь, в том числе, на то, что предприятием были приняты все необходимые меры по недопущению нарушения законодательства», — рассказали в областном суде.

«Проверив материалы дела, судья Свердловского областного суда не нашел оснований для отмены состоявшихся по делу решений», — заключили в суде. В пресс-службе «Водоканала» заявили, что, скорее всего, юристы предприятия подадут кассационную жалобу.

Как писало URA.RU, в декабре в Роспотребнадзор поступило около 200 жалоб от жителей Химмаша на неприятный запах. Горожане посчитали, что на экологию влияют южные очистные сооружения МУП «Водоканал», и потребовали обязать предприятие реконструировать свои объекты и установить вокруг них санитарно-защитную зону.