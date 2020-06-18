Экс-соперник Текслера бросит ему вызов на челябинских выборах

В прошлый раз Сергей Смышляев боролся за пост губернатора Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Бывший соперник Алексея Текслера на выборах губернатора Сергей Смышляев возглавит список партии «Родина» на выборах в заксобрание Челябинской области. Эту информацию подтвердил URA.RU он сам. Действующий губернатор, как ожидается, может возглавить избирательный список «Единой России».

Общее собрание, где члены регионального отделения «Родины» выдвинули кандидатов в региональный парламент, состоялось 18 июня. «Партийная „тройка“ выглядит следующим образом: первым в списке председатель регионального отделения „Родины“ Сергей Смышляев. Далее идет Олег Строгонов, президент регионального отделения „Российского союза боевых искусств“ и заслуженный тренер РФ, — рассказал URA.RU лидер челябинских „родинцев“. — Тройку замыкает Сергей Углев, председатель совета областного отделения „Боевого братства“».

Накануне предвыборный партийный список, включающий сразу 30 врачей, сформировала региональная организация «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» (РПП). Обеим непарламентским партиям придется собрать 5% подписей избирателей (13092). В одномандатных округах кандидатам от непарламентских партий и самовыдвиженцам для регистрации нужно получить 3% подписей избирателей (около 2700 в зависимости от округа).

На следующей неделе в Челябинске ждут главу генсовета «Единой России» Андрея Турчака. Ожидается, что он проведет с губернатором Алексеем Текслером переговоры, по итогам которых тот может возглавить список партии на выборах и региональное отделение «ЕР».

Выборы в ЗСО пройдут 13 сентября. По их итогам 30 депутатов будут избраны в одномандатных округах, еще столько же — по партийным спискам.