В России проверку иммунитета к COVID собираются включить в диспансеризацию Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 20 июня — 192-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 102-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По данным сайта coronavirus-monitor.ru, в мире зарегистрировано 8 792 613 случая заражения коронавирусом (+11 601 за минувшую ночь). Скончались 463 137 пациентов с COVID-19 (+751), 4 625 914 инфицированных выздоровели (+5 927).

Больше всего случаев заражения обнаружено в США (2 297190), где несмотря на заявления властей по-прежнему продолжается рост заболеваний. Только за минувшую ночь было выявлено 1,5 тысячи заразившихся. В Бразилии, которая сейчас находится на втором месте по заболеваемости число зараженных превысило миллион (1038 568). на третьем месте, как и раньше, Россия (569 766), затем следуют Индия (395 812) и Великобритания (301 815).

В РФ больше всего заразившихся в Москве — 211 921 и Московской области 52 729. Также много инфицированных в Санкт-Петербурге — 21 734, Нижегородской — 15 100 и Свердловской — 10 501 областях.

Когда изобретут средство от коронавируса

Ученые изобрели специальный ингалятор для лечения COVID. Британские ученые из Университета Саугемптона уточнили, что устройство предназначено для терапии на ранней стадии заболевания. Основой препарата является SNG-001 — это тонкие частицы пыли, которые могут попасть глубоко в легкие. Ранее разрекламированный дексаметазон может быть опасен для тех, у кого легкая форма коронавируса, предупредил директор института пульмонологии при больнице Ассута (Ашдод) Даниэль Старобин. Он отметил, что действие стероидов, содержащихся в лекарстве, угнетает иммунную систему.

В России проверку иммунитета к COVID собираются включить в диспансеризацию. Член комитета СФ по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый считает, что этот вопрос стоит поднять при обсуждении бюджета на 2021 год.

Ситуация в России

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ выходит из пандемии коронавируса с минимальными потерями. Он подчеркнул, что «эта ситуация [с пандемией] нас всех объединила, это действительно факт». Кстати, политологи обратили внимание, что совещания президента по ситуации с коронавирусом телеканалы стали показывать полностью. Политолог Алексей Зудин указывает, что новым телевизионным форматом президент старается заменить поездки по стране и встречи с людьми, которые являются «составной частью политического стиля Путина», но стали невозможны из-за режима самоизоляции.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин, который пошел на очередной этап снятия ограничений в столице, шокирован желанием москвичей ходить по кафе. Он отметил, что «веранды забронированы на месяц вперед». Градоначальник призвал горожан к осторожности и заявил, что режим удаленной работы будет продлен еще как минимум на месяц.

Для поступления в вузы абитуриентам стал доступен онлайн-сервис, который поможет подать документы в университет, не выходя из дома. Информация об этом появилась на сайте Министерства науки и высшего образования. В ведомстве отметили, что 54 вуза страны готовы принять документы, не дожидаясь результатов ЕГЭ.

Ситуация в мире

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) допустили, что коронавирус завезли в Пекин из Европы. Специалист ВОЗ Майкл Райан допустил, что штамм вируса близко связан с европейским. Скорее всего, речь идет о передаче вируса от человека к человеку, а не от животного к человеку.

Власти США намерены приостановить выдачу виз нескольких типов. Речь идет о визах, которые позволяют иностранцам работать в стране. Президент Америки Дональд Трамп на фоне подъема эпидемии и протестов начинает активную предвыборную кампанию. Он отменил комендантский час в городе, где проведет митинг, а его пресс-секретарь Кейли Макинэни уже заявила журналистам, что отказывается надевать маску на его крупном предвыборном митинге. Она отметила, что «это дело личного выбора».

Грузия рассчитывает открыть границу с РФ в августе. Как подчеркнули в правительстве республики, решение зависит от развития эпидемиологической обстановки в обеих странах.

Прогнозы и мнения экспертов

При температуре минус 20 градусов COVID-19 может прожить до 20 лет. Как сообщила член специальной экспертной комиссии государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, инфекционист Ли Ланьцзюаня, не случайно, что коронавирус несколько раз был обнаружен именно на рынках, где много охлажденных продуктов.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи назвал способ избежать второй волны коронавируса. По его словам. этому будет способствовать наращивание тестирования на COVID-19 и отслеживания распространения инфекции. Врач подчеркнул, что если соблюдать рекомендуемые меры предосторожности, тогда новая вспышка осенью «не станет неизбежной»

Бывший главный санитарный врач Москвы Николай Филатов дал совет как защититься от COVID в отпуске. Он предложил отказаться от питания в «уличных забегаловках», а при посещении массовых мест необходимо капать в нос интерферон.