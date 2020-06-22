В областном онкоцентре заболели больше 80 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 22 июня — 193-й день с момента выявления коронавируса и 103-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В Челябинской области зарегистрировано 6298 случая заражения, выздоровел 3301 человек и скончались 117 пациентов.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зафиксирован 592280 (+7600) случаев заражения. Вылечились 344416 (+4705) пациентов — 58% от заболевших. Динамика заболеваемости продолжает улучшаться второй день подряд. Умерли 8206 (+95) человек — 1,4% от заразившихся.

К утру 22 июня Челябинская область поставила абсолютный рекорд по числу заражений за сутки — 270 случаев. Зафиксированные накануне 184 случая, казавшиеся большой цифрой, на это фоне сразу поблекли. В самом Челябинске на утро субботы было выявлено 87 новых заражений, в воскресенье добавилось еще 78.

Число летальных исходов с начала пандемии достигло 117, за сутки случилось еще пять смертей. Скончались 62-х и 63-летняя женщины, а также мужчины в возрасте 59, 66 и 71 года. Для трех пациентов коронавирусная пневмония стала непосредственной причиной смерти, для остальных COVID осложнил хронические заболевания. Выздоровел за прошедшие сутки 101 человек, всего с начала пандемии болезнь преодолели уже более 3,3 тыс. южноуральцев.

Вспышка инфекции в онкоцентре

Новым антирекордом Южный Урал обязан вспышке коронавируса в областном онкодиспансере, который дал разом 83 положительных теста. На карантин пришлось закрыть отделения противоопухолевой лекарственной терапии, урологическое и опухолей молочной железы, а также онкологическое отделение опухолей головы и шеи, а также радиологическое гинекологическое отделение.

Как выяснилось, первые 13 больных выявили еще на прошлой неделе с помощью компьютерной томографии. К понедельнику число зараженных пациентов составило 81, также заразился один из медиков. Анализы взяли у 81 человека из числа медперсонала и 155 контактных с медиками и пациентами. По данным Роспотребнадзора, тесты на коронавирус более 150 сотрудников и пациентов дали отрицательные результаты. Сейчас в онкодиспансере остаются 14 инфицированных пациентов, однако вскоре их тоже ждет перевод.

В онкоцентре рассчитывают перезапустить его работу в обычном формате дней через 10, пока несколько отделений и поликлиника.

Центр Челябинска завалили мусором после отмены карантина

Пешеходную Кировку в выходные просто завалили мусором горожане, обрадованные возможностью закупиться на вынос в 17 работающих там заведениях общепита. Упаковка и остатки еды переполняли урны, пять дополнительных дворников не успевали наводоить порядок. Хуже всего обстояло дела у ресторана «Макдональдс» — городские власти потребовали от него установить собственные контейнеры для мусора.

Второй этап снятия ограничений откладывается

В обозримом будущем южноуральцам не стоит ожидать дальнейших послаблений в карантины мероприятиях. «Пока оснований для снятия ограничений нет. У нас стабильный уровень заболеваемости, но он стабильно высокий, — заявила 22 июня на брифинге представитель регионального Роспотребнадзора Раиса Косарева. — На сегодня нет данных за то, чтобы переходить на новый этап снятия ограничений».

Челябинцам предложили бесплатно сдать тест на антитела к COVID

В Челябинской области пять дней будут бесплатно тестировать жителей на антитела к коранавирусу. Приглашаются все желающие южноуральцы, в том числе дети старшее одного года. Неважно, ставился ли вам диагноз COVID-19: наличие антител в крови будет означать, что человек переболел им бессимптомно. Чтобы сделать бесплатный анализ, нужно с 23 по 26 июня заполнить опросник на сайте Роспотребнадзора по Челябинской области. Приглашение придет на электронную почту.

Прокуратура добилась ковидных доплат медикам

Сотрудникам скорой помощи и горбольницы Златоуста, а также водителям скорой в Челябинске выплатили надбавки за работу с коронавирусными больными после вмешательства прокуратуры. Деньги получили 31 челябинец (в общей сложности 460 тысяч рублей) и девять медиков из Златоуста. Виновники задержек наказаны.

Что ждет челябинцев на первом этапе отмены карантина

Семьи с тремя и более детьми, младший ребенок в которых не достиг 18 лет, этим летом могут со скидкой купить билеты на поезд по тарифу «Большая семья». С 19 июня по 31 августа многодетные семьи могут оформить билеты в купейные вагоны поездов дальнего следования формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») со скидкой 20%. Предложение действительно и для индивидуальных поездок каждого из членов таких семей. Чтобы получать скидки на поездки в течение всего лета, одному из семьи нужно прийти в любую кассу АО «ФПК» и получить статус «Большая семья» в программе лояльности «РЖД Бонус».

До 30 июня в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности. URA.RU подготовило для читателей обновленный список запретов и разрешений.