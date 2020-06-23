Нурмагомедов опроверг слухи о том, что отец идет на поправку

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57-летний Абдулманап Нурмагомедов был доставлен в больницу Махачкалы с подозрением на пневмонию в апреле. Позже его отправили в Москву спецбортом. Нурмагомедов заявил, что у отца нашли коронавирус . Кроме этого, мужчина перенес инсульт и неделю пребывал в коме . Боец UFC Ислам Махачев говорил, что Абдулманап находится в военном госпитале Москвы. Его подключили к аппарату ИВЛ.

Он уточнил, что отец находится в реанимации. Боец регулярно посещает его. Абдулманап узнает сына, но не может с ним разговаривать из-за того, что находится под различными аппаратами. По словам Нурмагомедова, последствия болезни очень тяжелые, реабилитационный период будет сложным и длительным. Также боец поблагодарил за работу враче отца. «Уверен, что у него одни из лучших врачей мира», — подчеркнул он.

«Насчет отца скажу так, что положение у него до сих пор тяжелое. Он находится в реанимации. Но сам коронавирус позади. Вирус дал осложнения. Там проблемы с почками, сердцем», — сказал спортсмен.

Отец бойца Хабиба Нурмагомедова — Абдулманап — все еще находится в больнице, его состояние тяжелое. Об этом заявил сам Хабиб в эфире Первого канала.

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