Коронавирус отменил самое зрелищное мероприятие, запланированное в этот день Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

24 июня в России стало внеплановым выходным днем. В Москве, Екатеринбурге и ряде городов состоится парад Победы, отмененный 9 мая из-за пандемии COVID-19. Он должен был пройти и в Челябинске, но распространение коронавируса и необходимость продлить карантин заставило власти отказаться от массового мероприятия.

В качестве своего рода компенсации Государственный исторический музей Южного Урала подготовил фильм об истории парадов Победы в Челябинской области. Лента появится на сайте музея 24 июня — в день парада в честь 75-летия Великой Победы в Москве. Фильм представляет собой обзор архивных фотографий за полвека, их авторы — известные фотохудожники и молодые авторы.

В полдень в Челябинской области, как и во всей России, начнется акция «Звон Победы». В течение минуты раздастся гудок в знак приверженности миру на всей Земле: гудят фабрики, заводы, транспорт всех видов. К этой акции приглашают присоединиться жителей городов и районов области региона. В центре Златоусте и Магнитогорска в полдень выпустят в небо белых голубей.