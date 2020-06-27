ВОЗ оценила затраты на борьбу с коронавирусом

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Ранее ВОЗ предупредила о новой опасной стадии эпидемии коронавируса . Как отметил гендиректор организации, COVID-19 по-прежнему распространяется с большой скоростью и обладает высоким уровнем летальности. В организации также предположили, что в ближайшее время количество зараженных вирусом в мире превысит десять миллионов человек .

В организации добавили, что около 3,4 миллиарда уже поступили, в течение 2020 года потребуется еще более 27 миллиардов долларов. Половина из них оперативно уйдет на неотложные потребности. В ВОЗ подчеркнули, что в будущем средства «обязательно окупятся». Уточняется, что деньги пойдут на ускоренную разработку и производство вакцины, препаратов для лечения вируса, а также для диагностики заболевания. По словам спецпредставителя проекта ВОЗ Нгози Оконджо-Ивеала, если сейчас страны мира потратят на борьбу с инфекцией миллиарды, то в будущем смогут избежать затраты в триллионы.

«Представленный на сегодняшний день план затрат предусматривает финансирование в размере 31,3 миллиарда долларов, — цитирует представителей ВОЗ «Комсомольская правда».

Для борьбы с коронавирусом в ближайшее время потребуется 31 миллиард долларов. Об этом заявили представители Всемирной организации здравоохранения.

Деньги нужны на разработку вакцин и лекарств, тестирование и лечение пациентов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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