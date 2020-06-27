В ХМАО ожидают всплеска явки на голосовании по Конституции

В ХМАО на выходных ожидают всплеска активности югорчан на голосовании по обновлению Конституции. Об этом URA.RU сообщил источник, ответственный за организацию проведения плебисцита.
«Многие жители откладывали посещение избирательных участков до выходных. Плюс есть информация, что в субботу-воскресенье проголосует большинство нефтяников», — сообщил инсайдер. Председатель избиркома ХМАО Денис Корнеев в разговоре с журналистом агентства согласился с мнением об увеличении электоральной активности югорчан во время выходных. «Пока мы идем достаточно ровно. По итогам двух дней явка в ХМАО составила 19,4 процента», — прокомментировал Корнеев.
В общей сложности, больше 219 тысяч югорчан уже приняло участие в голосовании по Конституции. Среди них 1620 представителей коренных малочисленных народов Севера, которые проживают в труднодоступных родовых угодьях.
Ранее URA.RU сообщало, что ХМАО оказался в числе лидеров среди регионов УРФО по итогам явки в первый день голосования, наряду с другими субъектами РФ, входящими в состав «тюменской матрешки».
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