Центризбирком огласил итоги первого дня голосования Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

В первый день голосования по поправкам в Конституцию РФ на участки пришли около 930 тысяч жителей Урала. Лидером по явке стала Челябинская область, где 25 июня высказать мнение решили больше 220 тысяч человек, однако в процентном соотношении на первом месте оказался ЯНАО, где уже проголосовали почти 16% избирателей. Такие данные представил Центризбирком РФ.

Согласно отчету ЦИК, на избирательные участки Челябинской области в первые сутки пришли 223 673 человек. Чуть меньше в Свердловской области — 211 084 человека. На третьей строчке расположился Пермский край, где проголосовали 154 347 избирателей. В Тюменской области — 112 038, в ХМАО — 113 662 человека. В Курганской области участки посетили 61 260 человек. Аутсайдером оказался ЯНАО, где по итогам первого дня проголосовали 57 411 избирателей.

Однако по проценту явки Ямал неожиданно оказался лидером. В округе проголосовали 15,9% от общего числа избирателей. Следом идут ХМАО и Тюменская область — по 10%. В Курганской области проголосовали 8,8%, в Челябинской — 8,5%, в Пермском крае — 7,7%. Самый низкий процент оказался у Свердловской области. Явка составила 6,3%, что может помешать властям добиться необходимого результата в 60%.

Причиной высокого результата ЯНАО, вероятно, стало то, что плебисцит в регионе стартовал еще 10 июня — с досрочного голосования в отдаленных поселениях. Только за первую неделю свои голоса отдали 3200 человек или 9,6% всех избирателей.

Самые низкие результаты по стране показали Иркутская область (60 406 человек, 3,2%), Архангельская область (35 418 человек, 3,9%) Ненецкий автономный округ (1 729 человек, 5%) и Алтай (8 708 человек, 5,3%).

Общероссийское голосование продлится с 25 июня по 1 июля. Изначально дата голосования была назначена на 22 апреля, но была перенесена из-за пандемии коронавируса.

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