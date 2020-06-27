в России замедлился темп распространения коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 27 июня — 199-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 109-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сайта coronavirus-monitor.ru, в мире зарегистрировано 9 947 771 случай заражения коронавирусом (+52 885). Скончались 498 321 пациент с COVID-19 (+2 022), 5 420 449 инфицированных выздоровели (+42 193).

Больше всего случаев заражения обнаружено в США (2 554 470). На втором месте находится Бразилия (1 280 054), далее идет Россия (627 928). Потом в рейтинге расположились Индия (515 922) и Великобритания (309 360).

На Урале за минувшие сутки больше всего новых зараженных обнаружено в ХМАО (+280). В Свердловской области нашли 216 инфицированных, в Челябинской области — 157, в ЯНАО — 147. В Тюменской области выявлено 59 случаев, в Пермском крае — 55. Меньше всего заболевших в Курганской области (+21).

Когда изобретут средство от коронавируса

Ученые в Таиланде активно разрабатывают вакцину против коронавируса COVID-19. Ее могут начать тестировать на людях уже в октябре.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что вакцина против COVID-19, когда она будет разработана, должна стать глобальным общественным благом . Он подчеркнул, что она должна распространяться по всему миру не во имя прибыли.

Ситуация в России

Крупнейшие отечественные туроператоры начали аннулировать путешествия, запланированные на июль из-за неопределенности с датами снятия ограничений по коронавирусу. Об отмене туров уже заявили ANEX Tour, PEGAS Touristik, TEZ Tour, Coral Travel и «Интурист».

Роспотребнадзор отменил обязательное требование предоставлять справку об отсутствии коронавируса при заселении в санатории. Ведомство разрешило размещать в один номер двух незнакомых людей. При этом отдыхающих обяжут в присутствии других гостей носить защитные маски.

Медработники, помогающие больным COVID-19, будут получать специальные выплаты еще в течение июля и августа. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил главам регионов контролировать получение медиками выплат в кратчайшие сроки.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу остался на уровне 0,91. Это свидетельствует о замедлении темпов распространения заболевания.

Народная артистка СССР София Ротару из-за коронавируса потеряла уже 42 миллиона рублей. Исполнительница обычно получает от 100 тысяч евро за одно выступление на корпоративе. Сейчас Ротару проживает на Украине, и из-за пандемии оказалась отрезана от российского рынка.

Ситуация в мире

В ходе эксперимента в одной из японских больниц робот компании Farmroid для борьбы с вирусом гриппа смог очистить пол и стены помещения от коронавируса. Также устройство способно уничтожить до 99,9% вируса гриппа приблизительно за 2,5 секунды.

Украина попала в список стран с высокими темпами распространения коронавируса . В этом списке также оказались Албания, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Армения, Северная Македония, Казахстан, Кыргызстан, Косово, Молдова и Швеция.

В Эстонии перестали заболевать COVID-19. За сутки в стране не выявили ни одного случая заражения.

Прогнозы и мнения экспертов

Россияне могут не узнать о второй волне коронавируса из-за специфики статистики. Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектор», профессор вирусологии Александр Чепурнов, отметил, что на рынке остается достаточное количество некачественных наборов для проведения тестов, которые никто не отсевает.

Отмена требования о предъявлении в санаториях справки об отрицательном тесте на COVID-19 приведет к росту спроса на отдых в подобных учреждениях. Как сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, раньше семьям с детьми приходилось платить крупную сумму за анализы, чтобы поехать на отдых.

Крымский врач Антон Эльстер считает, что во время купания в море можно заразиться коронавирусом. По его мнению, лучше отказаться от полоскания горла морской водой и не нырять лишний раз. После купания лучше промыть горло чистой водой, отметил врач.

Врач-дерматолог Людмила Рязанова рассказала, что COVID-19 влияет на структуру эритроцитов, которые доставляют кислород к органам и тканям. Это нарушение может вызвать повышенную восприимчивость к солнечному излучению. Рязанова отметила, что длительное пребывание под солнцем для переболевших вирусом может привести к повреждению кожи.