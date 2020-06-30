Губернатор ХМАО сделала жесткое внушение мэрам из-за голосования

Наталья Комарова сделала жесткое внушение главам Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Губернатор ХМАО Наталья Комарова предостерегла муниципалитеты от нарушений требований безопасности во время проведения голосования по поправкам в Конституцию. Внушение, как рассказал источник URA.RU в правительстве региона, было сделано 29 июня на закрытом заседании координационного совета по оказанию содействия избирательным комиссиям.

«Наталья Владимировна жестко потребовала, чтобы в погоне за явкой и попытках искусственно выслужиться главы не забывали о том, что приоритетом для государства является жизнь и здоровье людей. Сказала, что столпотворения на участках она не потерпит и о если узнает таких случаях, в чем никто не сомневается, по главам будут сделаны соответствующие выводы. То же самое относится и к соблюдению требований безопасности теми, кто работает на участках, — их халатность вполне может вылиться в проблемы для глав», — объяснил инсайдер, уточнив, что части глав уже «сделали первое предупреждение».

Явка в ХМАО на текущий момент превышает 42%. В Югре при организации голосования по Конституции предприняты беспрецедентные меры безопасности. Все участники процесса снабжены средствами индивидуальной защиты, соблюдается социальная дистанция, участки регулярно дезинфицируют, а при входе на них голосующим при необходимости выдается индивидуальный пакет с перчатками, маской и одноразовой ручкой.