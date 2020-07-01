30 июня 2020
29 июня 2020

Главное в Челябинской области за 30 июня. В области откроют детские сады, крупную аптечную сеть ждут масштабные проверки

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Детский сад. Магнитогорск, игровая комната, детсад
Детские сады откроются уже со 2 июля Фото: Илья Московец © URA.RU

Все самые интересные и важные новости Челябинской области за 30 июня в обзоре URA.RU:

Детские сады и оздоровительные лагеря возобновят работу

  • Детские сады Челябинской области со 2 июля начнут принимать детей после карантина. Соответствующий указ подписал губернатор Алексей Текслер.
  • С начала эпидемии коронавируса в дошкольных учреждениях области работали лишь дежурные группы.
  • Детские пришкольные и загородные лагеря в области начнут открываться с 6 июля.

Крупнейшую аптечную компанию региона ждет финансовая проверка

  • Челябинскую компанию АО «Областной аптечный склад», которая подчиняется минздраву области, начиная с 6 июля, ждет масштабная фискальная проверка по решению губернатора Алексея Текслера.
  • Контроллеры проверят всю финансово-хозяйственную деятельность предприятия с 2017 года по настоящее время. Ранее компанию не проверяли как минимум при двух предыдущих губернаторах.
  • По мнению источников, аудит компании будет проведен из-за невысокой рентабельности предприятия.

Коммунальщики региона задолжали за электроэнергию

  • Почти 1 млрд рублей должны поставщикам электроэнергии челябинские предприятий ЖКХ. Энергетики требуют погасить долги еще с весны, но пока ситуация не изменилась.
  • Только с начала года против предприятий-должников в суды подали более 4 тысяч заявлений.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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