Детские сады откроются уже со 2 июля
Все самые интересные и важные новости Челябинской области за 30 июня в обзоре URA.RU:
Детские сады и оздоровительные лагеря возобновят работу
- Детские сады Челябинской области со 2 июля начнут принимать детей после карантина. Соответствующий указ подписал губернатор Алексей Текслер.
- С начала эпидемии коронавируса в дошкольных учреждениях области работали лишь дежурные группы.
- Детские пришкольные и загородные лагеря в области начнут открываться с 6 июля.
Крупнейшую аптечную компанию региона ждет финансовая проверка
- Челябинскую компанию АО «Областной аптечный склад», которая подчиняется минздраву области, начиная с 6 июля, ждет масштабная фискальная проверка по решению губернатора Алексея Текслера.
- Контроллеры проверят всю финансово-хозяйственную деятельность предприятия с 2017 года по настоящее время. Ранее компанию не проверяли как минимум при двух предыдущих губернаторах.
- По мнению источников, аудит компании будет проведен из-за невысокой рентабельности предприятия.
Коммунальщики региона задолжали за электроэнергию
- Почти 1 млрд рублей должны поставщикам электроэнергии челябинские предприятий ЖКХ. Энергетики требуют погасить долги еще с весны, но пока ситуация не изменилась.
- Только с начала года против предприятий-должников в суды подали более 4 тысяч заявлений.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», viber-канале «