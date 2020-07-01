Учитель увел ребенка в отдельный кабинет Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мать девочки, которая стала жертвой домогательств со стороны учителя математики, рассказала свою версию случившегося. По ее словам, педагог во время урока попросил школьницу уйти заниматься в другой кабинет.

«Он заставил ее уйти заниматься в другой кабинет, бросив других детей одних. Взял ее тетрадку и сказал: иди со мной […] она не знала, куда он ее уводит. В другом кабинете он запер дверь изнутри, посадил за парту и начал к ней приставать», — цитирует мать пострадавшей «Комсомольская правда».

По ее информации, учитель подошел к девочке сзади и обхватил ее силой. Ученица пыталась вырваться, в результате чего преподаватель поцарапал ее. Напоследок он сказал, что у школьницы будет «пятерка» по математике в следующей четверти. Мать девочки призналась, что ей тяжело вспоминать о произошедшем. «То, что случилось, просто ужасно», — подчеркивает она, добавив, что сейчас ее ребенка гнобят и говорят, что ученица сама виновата в случившемся. Мать пострадавшей с этим не согласна.

Ранее сообщалось, что учителя математики из Перми признали виновным в домогательстве к ученице. Его приговорили к 9,5 годам колонии строгого режима. По версии педагога, на уроке он попал рукой школьнице по ягодице. Девочка стояла у доски, а он сидел за столом и отмахнулся от нее.

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