30 июня 2020

Свердловские мэры проваливают явку. Им грозят санкции

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Общероссийское голосование. Челябинск, избирательный участок, голосование
Не во всех муниципалитетах избиратели активно идут на выборы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Общероссийское голосование по изменению Конституции

В Свердловской области в ряде муниципалитетов явка отстает. Если руководители до конца дня не поднимут показатели, им могут грозить санкции и даже отставки, сообщают инсайдеры.

По данным на 12:00 явка в Свердловской области составила 42,31%. Однако есть муниципалитеты, где явка заметно ниже. Так, в Арамиле проголосовало 36,51%, в Среднеуральске 36,94%. Не намного выше явка в Березовском — 37,45%, в Первоуральске на участки пришло 37,19%, в Реже 37,34%. Самая высокая явка на этот час зафиксирована в поселке Пелым (75,89%) и в Волчанске (74,72%).

В Екатеринбурге, напомним, на 12:00 явка составила всего 33,06%. Инсайдеры сообщали о срочном совещании, которое провел губернатор Евгений Куйвашев.

Ранее главам муниципалитетов предрекали неприятности из-за провала явки. В числе проблемных назывались Среднеуральск и Краснотурьинск (явка 48,39%). Предполагалось, что в Свердловской области проголосовать за пакет изменений должны минимум 62% избирателей, а 73% — одобрить их.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале «Екатеринбург» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...