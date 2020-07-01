В Свердловской области в ряде муниципалитетов явка отстает. Если руководители до конца дня не поднимут показатели, им могут грозить санкции и даже отставки, сообщают инсайдеры.
По данным на 12:00 явка в Свердловской области составила 42,31%. Однако есть муниципалитеты, где явка заметно ниже. Так, в Арамиле проголосовало 36,51%, в Среднеуральске 36,94%. Не намного выше явка в Березовском — 37,45%, в Первоуральске на участки пришло 37,19%, в Реже 37,34%. Самая высокая явка на этот час зафиксирована в поселке Пелым (75,89%) и в Волчанске (74,72%).
В Екатеринбурге, напомним, на 12:00 явка составила всего 33,06%. Инсайдеры сообщали о срочном совещании, которое провел губернатор Евгений Куйвашев.
Ранее главам муниципалитетов предрекали неприятности из-за провала явки. В числе проблемных назывались Среднеуральск и Краснотурьинск (явка 48,39%). Предполагалось, что в Свердловской области проголосовать за пакет изменений должны минимум 62% избирателей, а 73% — одобрить их.
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