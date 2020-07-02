Россия сократила добычу нефти

Снижение добычи произошло на 0,8% Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В России сократили добычу нефти до 9,323 миллиона баррелей в сутки. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Россия в июне снизила добычу нефти на 0,8% до 9,323 миллиона баррелей в день», — сообщает «Газета.ru» со ссылкой на данные агентства. Отмечается, что в годовом выражении среднесуточная добыча нефти сократилась на 16,5%.

Ранее страны, входящие в ОПЕК+, договорились о продлении соглашения о сокращении добычи нефти до конца июля. С момента заключения сделки цены на нефть стабилизировались и начали подниматься. Член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский поделился мнением, что рост цен на энергоресурсы не способен изменить экономическую ситуацию в России, передает «Национальная служба новостей».

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