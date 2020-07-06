Роман Путин встал у руля антикоррупционной партии
Правительство выделит деньги врачам и субсидирует бизнес, в России повысят пенсии семьям силовиков, водительские права могут заменить паспорт, Роман Путин стал лидером партии. Все самые интересные и важные новости в России к утру 6 июля — в обзоре URA.RU:
Власти России направят деньги на выплаты врачам
- Правительство выделит 7,5 млрд рублей на специальные выплаты медицинским работникам за июль.
- Деньги получат медработники, находящиеся в непосредственном контакте с заразившимися коронавирусом.
Правительство субсидирует малый и средний бизнес
- Небольшие отели вместимостью до 100 номеров получат от правительства деньги на приобретение масок, санитайзеров и других средств защиты для сотрудников.
- Также власти компенсируют малым и средним компаниям затраты на приобретение средств индивидуальной защиты для работников.
В России повысят пенсии родным погибших силовиков
- На рассмотрение Госдумы вынесен законопроект, согласно которому, нетрудоспособным родственникам погибших при исполнении обязанностей полицейских, военнослужащих, а также сотрудников ФСИН и Росгвардии могут повысить пенсии.
- Согласно документу, надбавка для семей погибших героев России и Советского Союза составит 100%, для родных погибших ветеранов боевых действий — 32%.
Россияне смогут заменить паспорт водительскими правами
- Законопроект о получении банковских услуг при предъявлении водительских прав, вместо паспорта, разрабатывают Минэкономразвития и Центробанк.
- Специалисты считают, что права более распространены среди россиян и удобнее в использовании.
- Однако в этом нововведении есть и минусы — подлинность прав сложнее проверить.
Двоюродный племянник президента России Владимира Путина стал лидером антикоррупционной партии
- Бывший сотрудник ФСБ, бизнесмен Роман Путин встал во главе партии «Народ против коррупции».
- Роман Путин отметил, что сейчас первоочередная задача для партии — это выборы в регионах в сентябре и подготовка к выборам в Госдуму.
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