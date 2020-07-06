05 июля 2020

Самое актуальное в России за выходные 4—5 июля. Роман Путин возглавил партию, власти выделили деньги медработникам

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Романом Путиным. Екатеринбург, улыбка, путин роман
Роман Путин встал у руля антикоррупционной партии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правительство выделит деньги врачам и субсидирует бизнес, в России повысят пенсии семьям силовиков, водительские права могут заменить паспорт, Роман Путин стал лидером партии. Все самые интересные и важные новости в России к утру 6 июля — в обзоре URA.RU:

Власти России направят деньги на выплаты врачам

  • Правительство выделит 7,5 млрд рублей на специальные выплаты медицинским работникам за июль.
  • Деньги получат медработники, находящиеся в непосредственном контакте с заразившимися коронавирусом.

Правительство субсидирует малый и средний бизнес

  • Небольшие отели вместимостью до 100 номеров получат от правительства деньги на приобретение масок, санитайзеров и других средств защиты для сотрудников.
  • Также власти компенсируют малым и средним компаниям затраты на приобретение средств индивидуальной защиты для работников.


В России повысят пенсии родным погибших силовиков

  • На рассмотрение Госдумы вынесен законопроект, согласно которому, нетрудоспособным родственникам погибших при исполнении обязанностей полицейских, военнослужащих, а также сотрудников ФСИН и Росгвардии могут повысить пенсии.
  • Согласно документу, надбавка для семей погибших героев России и Советского Союза составит 100%, для родных погибших ветеранов боевых действий — 32%.


Россияне смогут заменить паспорт водительскими правами

  • Законопроект о получении банковских услуг при предъявлении водительских прав, вместо паспорта, разрабатывают Минэкономразвития и Центробанк.
  • Специалисты считают, что права более распространены среди россиян и удобнее в использовании.
  • Однако в этом нововведении есть и минусы — подлинность прав сложнее проверить.

Двоюродный племянник президента России Владимира Путина стал лидером антикоррупционной партии

  • Бывший сотрудник ФСБ, бизнесмен Роман Путин встал во главе партии «Народ против коррупции».
  • Роман Путин отметил, что сейчас первоочередная задача для партии — это выборы в регионах в сентябре и подготовка к выборам в Госдуму.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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