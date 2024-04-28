Происшествия Жителя Березников, которого волонтеры искали несколько месяцев, нашли погибшим Житель Березников Виктор Евдакимович, пропавший в январе, погиб 29 апреля 2024 в 11:24 Размер текста - 17 + О гибели уроженца Березников сообщают волонтеры Фото: Владимир Андреев © URA.RU Житель города Березники Пермского края Виктор Евдакимович, которого волонтеры и полиция разыскивали несколько месяцев, найден погибшим. Об этом сообщается на странице регионального поискового отряда имени Ирины Бухановой в соцсети «ВКонтакте». «Евдакимович Виктор Иванович, 54 года. Найден, погиб», — сказано в сообщении волонтеров. Представители организации принесли слова соболезнования родным и близким погибшего. Днем 21 января Евдакимович отправился по своим делам в гараж и после этого пропал. Родственники мужчины обратились в полицию и обратились за помощью волонтеров. В беседе с представителями СМИ они рассказали, что ранее березниковец никогда не пропадал из дома. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Житель города Березники Пермского края Виктор Евдакимович, которого волонтеры и полиция разыскивали несколько месяцев, найден погибшим. Об этом сообщается на странице регионального поискового отряда имени Ирины Бухановой в соцсети «ВКонтакте». «Евдакимович Виктор Иванович, 54 года. Найден, погиб», — сказано в сообщении волонтеров. Представители организации принесли слова соболезнования родным и близким погибшего. Днем 21 января Евдакимович отправился по своим делам в гараж и после этого пропал. Родственники мужчины обратились в полицию и обратились за помощью волонтеров. В беседе с представителями СМИ они рассказали, что ранее березниковец никогда не пропадал из дома. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям