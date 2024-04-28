28 апреля 2024
27 апреля 2024

Жителя Березников, которого волонтеры искали несколько месяцев, нашли погибшим

Житель Березников Виктор Евдакимович, пропавший в январе, погиб
© Служба новостей «URA.RU»
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О гибели уроженца Березников сообщают волонтеры Фото:

Житель города Березники Пермского края Виктор Евдакимович, которого волонтеры и полиция разыскивали несколько месяцев, найден погибшим. Об этом сообщается на странице регионального поискового отряда имени Ирины Бухановой в соцсети «ВКонтакте».

«Евдакимович Виктор Иванович, 54 года. Найден, погиб», — сказано в сообщении волонтеров. Представители организации принесли слова соболезнования родным и близким погибшего.

Днем 21 января Евдакимович отправился по своим делам в гараж и после этого пропал. Родственники мужчины обратились в полицию и обратились за помощью волонтеров. В беседе с представителями СМИ они рассказали, что ранее березниковец никогда не пропадал из дома.

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Житель города Березники Пермского края Виктор Евдакимович, которого волонтеры и полиция разыскивали несколько месяцев, найден погибшим. Об этом сообщается на странице регионального поискового отряда имени Ирины Бухановой в соцсети «ВКонтакте». «Евдакимович Виктор Иванович, 54 года. Найден, погиб», — сказано в сообщении волонтеров. Представители организации принесли слова соболезнования родным и близким погибшего. Днем 21 января Евдакимович отправился по своим делам в гараж и после этого пропал. Родственники мужчины обратились в полицию и обратились за помощью волонтеров. В беседе с представителями СМИ они рассказали, что ранее березниковец никогда не пропадал из дома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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