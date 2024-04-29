Мэр Перми Соснин готовится к первому отчету перед депутатами

30 апреля 2024 в 15:04 Размер текста - 17 +

Эдуард Соснин стал мэром в сентябре 2023 года Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Глава Перми Эдуард Соснин в конце мая выступит с первым ежегодным отчетом перед депутатами гордумы. Он традиционно пройдет в конце мая в рамках пленарного заседания, рассказал источник URA.RU в политэлитах. «Текст отчета о работе администрации за 2023 год пока готовится. Мероприятие пройдет в зале заседаний гордумы, все будет только по делу. Особых гостей не планируется», — рассказал инсайдер. В пресс-службе администрации подтвердили, что отчет планируется по графику, в конце мая. В 2023 году глава Перми Алексей Демкин отчитывался перед депутатами в ТЮЗе. Помимо депутатов, было приглашено много статусных гостей, руководителей общественных организаций. Губернатор Дмитрий Махонин выступал в апреле с посланием в здании недавно построенной Краевой музыкальной школы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Перми Эдуард Соснин в конце мая выступит с первым ежегодным отчетом перед депутатами гордумы. Он традиционно пройдет в конце мая в рамках пленарного заседания, рассказал источник URA.RU в политэлитах. «Текст отчета о работе администрации за 2023 год пока готовится. Мероприятие пройдет в зале заседаний гордумы, все будет только по делу. Особых гостей не планируется», — рассказал инсайдер. В пресс-службе администрации подтвердили, что отчет планируется по графику, в конце мая. В 2023 году глава Перми Алексей Демкин отчитывался перед депутатами в ТЮЗе. Помимо депутатов, было приглашено много статусных гостей, руководителей общественных организаций. Губернатор Дмитрий Махонин выступал в апреле с посланием в здании недавно построенной Краевой музыкальной школы.