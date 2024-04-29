29 апреля 2024
28 апреля 2024

Мэр Перми Соснин готовится к первому отчету перед депутатами

© Служба новостей «URA.RU»
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Двадцать восьмое заседание Пермской городской думы VII созыва. Пермь, соснин эдуард
Эдуард Соснин стал мэром в сентябре 2023 года Фото:

Глава Перми Эдуард Соснин в конце мая выступит с первым ежегодным отчетом перед депутатами гордумы. Он традиционно пройдет в конце мая в рамках пленарного заседания, рассказал источник URA.RU в политэлитах.

«Текст отчета о работе администрации за 2023 год пока готовится. Мероприятие пройдет в зале заседаний гордумы, все будет только по делу. Особых гостей не планируется», — рассказал инсайдер. В пресс-службе администрации подтвердили, что отчет планируется по графику, в конце мая.

В 2023 году глава Перми Алексей Демкин отчитывался перед депутатами в ТЮЗе. Помимо депутатов, было приглашено много статусных гостей, руководителей общественных организаций. Губернатор Дмитрий Махонин выступал в апреле с посланием в здании недавно построенной Краевой музыкальной школы.

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Глава Перми Эдуард Соснин в конце мая выступит с первым ежегодным отчетом перед депутатами гордумы. Он традиционно пройдет в конце мая в рамках пленарного заседания, рассказал источник URA.RU в политэлитах. «Текст отчета о работе администрации за 2023 год пока готовится. Мероприятие пройдет в зале заседаний гордумы, все будет только по делу. Особых гостей не планируется», — рассказал инсайдер. В пресс-службе администрации подтвердили, что отчет планируется по графику, в конце мая. В 2023 году глава Перми Алексей Демкин отчитывался перед депутатами в ТЮЗе. Помимо депутатов, было приглашено много статусных гостей, руководителей общественных организаций. Губернатор Дмитрий Махонин выступал в апреле с посланием в здании недавно построенной Краевой музыкальной школы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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