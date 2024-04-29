В Пермском крае мужчина погиб в результате ДТП с лосем

30 апреля 2024 в 13:12 Размер текста - 17 +

Водителей предупредили о риске столкновения с дикими животными Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Карагайском округе Пермского края в результате дорожной аварии с лосем погиб мужчина 1965 года рождения. Смертельное ДТП произошло на трассе Нытва — Кудымкар 29 апреля в 22:30. «По автодороге Нытва — Кудымкар в направлении Перми двигался автомобиль ZAZ Chance под управлением водителя 2001 года рождения. На 48 километре водитель допустил наезд на лося. После столкновения животное отбросило на движущийся во встречном направлении автомобиль Lada Largus под управлением водителя 1964 года рождения. В результате погиб пассажир Largus, мужчина 1965 года рождения», — сообщил telegram-канал госавтоинспекции Пермского края. Также в результате ДТП пострадали оба водителя и женщина-пассажир, находившаяся в Lada Largus. Их отправили в больницу. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В госавтоинспекции предупреждают, что весной и летом в связи с миграцией животных на проезжей части появляются лоси. Их отличительной особенностью является отличный слух и обоняние, но при этом слабое зрение. Водителям рекомендовано строго соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными в темное время суток. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Карагайском округе Пермского края в результате дорожной аварии с лосем погиб мужчина 1965 года рождения. Смертельное ДТП произошло на трассе Нытва — Кудымкар 29 апреля в 22:30. «По автодороге Нытва — Кудымкар в направлении Перми двигался автомобиль ZAZ Chance под управлением водителя 2001 года рождения. На 48 километре водитель допустил наезд на лося. После столкновения животное отбросило на движущийся во встречном направлении автомобиль Lada Largus под управлением водителя 1964 года рождения. В результате погиб пассажир Largus, мужчина 1965 года рождения», — сообщил telegram-канал госавтоинспекции Пермского края. Также в результате ДТП пострадали оба водителя и женщина-пассажир, находившаяся в Lada Largus. Их отправили в больницу. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В госавтоинспекции предупреждают, что весной и летом в связи с миграцией животных на проезжей части появляются лоси. Их отличительной особенностью является отличный слух и обоняние, но при этом слабое зрение. Водителям рекомендовано строго соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными в темное время суток.