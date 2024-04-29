В Перми 1 мая перекроют движение транспорта из-за эстафеты. Инфографика

30 апреля 2024 в 14:23 Размер текста - 17 +

Движение транспорта для проведения эстафеты перекроют в 11 часов утра Фото: Алексей Глазырин © URA.RU В Перми 1 мая на время будет перекрыто движение для всех видов транспорта на центральных улицах. Ограничение вводится в связи с проведением легкоатлетической эстафеты. «В Перми 1 мая пройдет ежегодная легкоатлетическая эстафета на приз газеты „Звезда“. В связи с этим с 11:00 до 17:00 будет временно прекращено движение всех видов транспорта на части улиц. Объезд возможен через соседние улицы», — сообщило министерство транспорта Пермского края в своей группе в соцсети «ВКонтакте». В минтрансе также обращают внимание пермяков, что 30 апреля с 00:00 до 17:00 1 мая будет запрещена остановка и стоянка машин по обеим сторонам Комсомольского проспекта. Это правило распространяется на два участка — от улицы Пушкина до Комсомольского проспекта, 67, а также от перекрестка улиц Краснова и Пушкина до Комсомольского проспекта. Группа министерства транспорта Пермского края в соцсети «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми 1 мая на время будет перекрыто движение для всех видов транспорта на центральных улицах. Ограничение вводится в связи с проведением легкоатлетической эстафеты. «В Перми 1 мая пройдет ежегодная легкоатлетическая эстафета на приз газеты „Звезда“. В связи с этим с 11:00 до 17:00 будет временно прекращено движение всех видов транспорта на части улиц. Объезд возможен через соседние улицы», — сообщило министерство транспорта Пермского края в своей группе в соцсети «ВКонтакте». В минтрансе также обращают внимание пермяков, что 30 апреля с 00:00 до 17:00 1 мая будет запрещена остановка и стоянка машин по обеим сторонам Комсомольского проспекта. Это правило распространяется на два участка — от улицы Пушкина до Комсомольского проспекта, 67, а также от перекрестка улиц Краснова и Пушкина до Комсомольского проспекта.