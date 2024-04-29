29 апреля 2024
28 апреля 2024

В Перми 1 мая перекроют движение транспорта из-за эстафеты. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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Первомайская демонстрация и эстафета на приз газеты Звезда. Пермь
Движение транспорта для проведения эстафеты перекроют в 11 часов утра Фото:

В Перми 1 мая на время будет перекрыто движение для всех видов транспорта на центральных улицах. Ограничение вводится в связи с проведением легкоатлетической эстафеты.

«В Перми 1 мая пройдет ежегодная легкоатлетическая эстафета на приз газеты „Звезда“. В связи с этим с 11:00 до 17:00 будет временно прекращено движение всех видов транспорта на части улиц. Объезд возможен через соседние улицы», — сообщило министерство транспорта Пермского края в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

В минтрансе также обращают внимание пермяков, что 30 апреля с 00:00 до 17:00 1 мая будет запрещена остановка и стоянка машин по обеим сторонам Комсомольского проспекта. Это правило распространяется на два участка — от улицы Пушкина до Комсомольского проспекта, 67, а также от перекрестка улиц Краснова и Пушкина до Комсомольского проспекта.

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В Перми 1 мая на время будет перекрыто движение для всех видов транспорта на центральных улицах. Ограничение вводится в связи с проведением легкоатлетической эстафеты. «В Перми 1 мая пройдет ежегодная легкоатлетическая эстафета на приз газеты „Звезда“. В связи с этим с 11:00 до 17:00 будет временно прекращено движение всех видов транспорта на части улиц. Объезд возможен через соседние улицы», — сообщило министерство транспорта Пермского края в своей группе в соцсети «ВКонтакте». В минтрансе также обращают внимание пермяков, что 30 апреля с 00:00 до 17:00 1 мая будет запрещена остановка и стоянка машин по обеим сторонам Комсомольского проспекта. Это правило распространяется на два участка — от улицы Пушкина до Комсомольского проспекта, 67, а также от перекрестка улиц Краснова и Пушкина до Комсомольского проспекта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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