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Ранее URA.RU сообщало, что ХМАО удалось выполнить федеральные установки как по явке, так и качеству голосования по обновлению Конституции. На избирательные участки пришло больше 61 процента югорчан, 69 процентов из них выразили мнение, что поддерживают поправки в Основной закон страны.

В департаменте общественных и внешних связей Югры факт проведения закрытого совещания подтвердили, обозначив, что это было «стандартное совещание с главами, которое проходит для координации деятельности по обеспечению общественно-политической стабильности в муниципалитетах, а следовательно — и в регионе в целом». В детали встречи в ведомстве посвящать отказались, отметив, что «вопрос о результатах общероссийского голосования был обозначен в повестке».

Другой участник совещания рассказал URA.RU, что властям Сургута, Радужного и Покачей было указано на слабые места во время голосования. «Если к Сургуту и Радужному, в первую очередь, были вопросы по явке, то в Покачах возникли проблемы с качеством голосования. Против обновления Конституции там проголосовал практически 41 процент избирателей», — прокомментировал собеседник агентства.

«В общем, кураторы внутренней политики сложили все показатели — явку прежде всего, качество голосования, общие оргмоменты, управляемость ситуацией в МО, наличие публичных скандалов и протестов в дни голосования, возможности мобилизации, реализацию крупных проектов — викторина, работа со СМИ, агитация и вывели топ. Среди них оказался Ханты-Мансийск, Нефтеюганский и Белоярский районы», — сообщил инсайдер.

Первый вице-губернатор ХМАО Алексей Шипилов провел совещание с представителями внутриполитического блока окружного правительства и главами югорских муниципалитетов, где дал оценку результатов голосования по обновлению Конституции. Об этом URA.RU сообщил источник, присутствовавший на встрече.

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