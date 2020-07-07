За прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 78 тюменцев Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки в Тюменской области выявлено 78 случаев заболевания COVID-19 Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Днем ранее заболевание было диагностировано у 80 тюменцев, 5 июля — 83.

«За прошедшие сутки коронавирус выявлен у 78 жителей Тюменской области», — сообщает федеральный оперштаб. Всего с начала пандемии COVID-19 был обнаружен у 3638 жителей региона.

Количество заболевших в регионе остается стабильно высоким. Всплеск коронавируса в Тюменской области была зафиксирована в начале лета. С 12 по 14 июня количество выявляемых случаев COVID-19 выросло в два раза. Из-за этого в регионе на неопределенный срок был отложен третий этап снятия карантина.

Ранее агентство писало о том, что в тюменском онкоцентре произошла вспышка коронавируса: заболевание там подтвердилось у семи пациентов и одного медика. Кроме этого, стало известно, на каких условиях тюменцам будут бесплатно раздавать лекарства из-за COVID.