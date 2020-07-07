06 июля 2020

В Тюменской области обстановка по коронавирусу улучшилась. Но незначительно

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие новой подстанции Скорой медицинской помощи в микрорайоне Академический. Екатеринбург, красный крест, медицина, здравоохранение, скорая помощь, скорая медицинская помощь, машина скорой помощи
За прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 78 тюменцев Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

За последние сутки в Тюменской области выявлено 78 случаев заболевания COVID-19 Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Днем ранее заболевание было диагностировано у 80 тюменцев, 5 июля — 83.

«За прошедшие сутки коронавирус выявлен у 78 жителей Тюменской области», — сообщает федеральный оперштаб. Всего с начала пандемии COVID-19 был обнаружен у 3638 жителей региона.

Количество заболевших в регионе остается стабильно высоким. Всплеск коронавируса в Тюменской области была зафиксирована в начале лета. С 12 по 14 июня количество выявляемых случаев COVID-19 выросло в два раза. Из-за этого в регионе на неопределенный срок был отложен третий этап снятия карантина.

Ранее агентство писало о том, что в тюменском онкоцентре произошла вспышка коронавируса: заболевание там подтвердилось у семи пациентов и одного медика. Кроме этого, стало известно, на каких условиях тюменцам будут бесплатно раздавать лекарства из-за COVID.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», Viber-канале «Тюмень» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Здоровье Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...