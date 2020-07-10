Арбитраж постановил: договоры расторгнуты незаконно Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Арбитражный суд Свердловской области признал незаконным одностороннее расторжение агентских договоров на организацию аттракционов между екатеринбургским ЦПКиО имени В.В. Маяковского и ООО «Вик-Атр». Об этом URA.RU сообщил директор предприятия Владимир Коробейников.

Он напомнил, что 31 декабря 2019 года новый директор парка Екатерина Кейльман объявила о том, что батуты, тиры и подобные развлечения должны быть удалены с территории парка несмотря на то, что срок действия договоров истекает в сентябре 2020 года. По словам Коробейникова, у директора ЕЦПКиО были планы поставить на его месте своих арендаторов, но помешал коронавирус. Владелец действующих аттракционов не намерен сдаваться, хотя ущерб исчисляется миллионами рублей. «Мы несем огромные убытки. 13 сотрудников лишились работы с 31 декабря, когда под Новый год Кейльман оставила их без денег и подарков», — прокомментировал Владимир Коробейников.

Формальным поводом стало уклонение от инструктажа у специалиста по охране труда. Владелец 12 аттракционов отмечает, что у него оформлены все необходимые приказы и журналы инструктажей по технике безопасности. Данный факт подтвержден судом.

Решение суда не вступило в законную силу. Директор ЕЦПКиО Екатерина Кейльман заявила, что руководство парка с решением не согласно. «Будем подавать апелляцию», — заявила она. В ближайшее время документы планируется направить в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд.