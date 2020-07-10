Записаться на регистрацию автомобиля в Челябинске в ГИБДД через портал госуслуг невозможно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинцы жалуются, что с 6 июля не могут записаться в ГИБДД на постановку автомобиля на учет. В Госавтоинспекции говорят, что нужно обращаться на сайт госуслуг, а там сообщают о недоступности сервиса, сообщают читатели URA.RU.

«На прошлых выходных [4-5 июля] купил машину. Позвонил в ГИБДД, чтобы поставить автомобиль на учет. Сказали, что из-за коронавируса запись идет только через сайт госуслуг. Всю неделю пытаюсь записаться. Сайт сообщает об ошибке. И только в ночь на пятницу в 4 часа удалось записаться. Специально для этого вставал», — делится собеседник.

Корреспондент URA.RU также со вторника каждый день пытался записаться в ГИБДД на регистрацию автомобиля и может подтвердить, что сервис на госуслугах на момент выхода новости не работает. В чате службы поддержки попросили выслать скриншот экрана компьютера с сообщением о недоступности сервиса. Позже корреспонденту пообещали, что с ним свяжется специалист службы поддержки. На момент выхода новости он так и не вышел на связь.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что их подразделения работают в нормальном режиме. «В МРЭУ ГИБДД никаких технических проблем нет», — заверили в полицейском главке.

По закону покупатель автомобиля обязан в течение 10 суток поставить машины на учет в ГИБДД. Штраф за нарушение этого срока составляет от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей. И оплачивать его предложат также через портал госуслуг.

Фото: скрин сайта госуслуг