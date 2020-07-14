Мэр Екатеринбурга назвал стоимость новой трамвайной ветки

Как именно будет финансироваться строительство трамвайной ветки в микрорайон, пока не известно Фото: Анна Майорова © URA.RU

Строительство трамвайной ветки в микрорайон Академический — от улицы Академика Сахарова до улицы Волгоградской будет стоить 1,2 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава Екатеринбурга Александр Высокинский во время объезда Ленинского района, передает корреспондент URA.RU. В настоящий момент власти ищут деньги на реализацию проекта, финансировать его предлагают в том числе федерального бюджета.

Кроме того, городские власти планируют строительство путей для круговой екатеринбургской электрички. В Академическом она будет проходить по улице Вавилова. Также власти планируют продолжить строительство транспортной развязки на улице Серафимы Дерябиной. План проекта уже утвержден, идет сбор средств (нужно 1,8 миллиарда рублей), добавил Высокинский.

Ранее URA.RU со ссылкой на мэрию сообщало, что новые трамвайные пути до Академического и Солнечного районов, а также до Верхней Пышмы должны появиться до 2025 года. В долгосрочной перспективе планируется строительство новых путей на улицах Большакова и Серова, Бакинских Комиссаров и Волгоградской.

Сегодня глава Екатеринбурга проводит объезд Ленинского района Фото: URA.RU