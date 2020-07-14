Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале « URA.RU » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Юрий Афонин попросил еще денег у Геннадия Зюганова

Зюганов также обратился к президенту России, председателю правительства и Совету безопасности страны по поводу «абсолютно надуманном предлоге», под которым был вынесен штраф Грудинину. Глава КПРФ заявил, что надеется, что власти РФ разберутся с ситуацией вокруг совхоза имени Ленина, пишет РИА «Новости».

Арбитражный суд Московской области зарегистрировал иск ряда акционеров подмосковного «Совхоз имени Ленина», требующих взыскать с его директора Павла Грудинина около 829 млн рублей, передает деловая газета « Взгляд ». Ране суд принял решение взыскать с Грудинина более 1 млрд рублей в пользу его предприятия.

Согласно статье 33 Федерального закона «О политических партиях», партиям выделяют деньги из федерального бюджета по итогам участия в выборах, чтобы компенсировать финансовые затраты. Следовательно КПРФ частично тратит государственные деньги на то, чтобы погасить долг Грудинина. На момент публикации новости URA.RU не удалось получить комментарий представителей КПРФ.

На сайте совхоза указано, что осуществляется сбор благотворительной помощи «Оплата за Грудинина ПН, дело № А41-89503/18». Указано, что общий долг составляет более 1 млрд 66 млн 219 тысяч рублей, собрать удалось чуть больше 19 млн рублей.

«На основании вашего распоряжения была начата работа по сбору средств для оказания помощи ЗАО „Совхоз имени Ленина“», — говорится в документе. Отмечается, что на выделенные партией 200 тысяч рублей уже создан раздел на сайте совхоза, посвященный сбору средств, настроена реклама в социальных сетях, в интернете публикуются сообщения и видеозаписи с просьбами о перечислении денег, также сбор средств организован на площадке Boomstarter. В своем обращении Афонин просит перечислить еще 200 тысяч рублей, чтобы увеличить собираемость средств.

Партия КПРФ организовала сбор средств для помощи ЗАО «Совхоз имени Ленина», который принадлежит миллиардеру Павлу Грудинину. Это следует из обращения заместителя председателя ЦК КПРФ Юрия Афонина к лидеру партии Геннадию Зюганову, которое было опубликовано в telegram-канале «Бойлерная».

Юрий Афонин отчитался перед Геннадием Зюгановым за помощь Павлу Грудинину Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно