В Азии похвалили Путина за улучшение жизни народа России

Президент Вьетнама Кыонг: жизнь россиян улучшилась при Путине
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При Путине Россия достигла больших успехов
При Путине Россия достигла больших успехов Фото:

При президенте РФ Владимире Путине жизнь россиян улучшилась, и это не единственный успех, которого Россия достигла за время пребывания Путина на посту главы государства. Об этом заявил президент Вьетнама Лыонг Кыонг.

«Я хотел бы поздравить Россию с такими большими успехами, которых Россия достигала под руководством президента Путина, под вашим менеджментом и под всем руководством правительства России <...> жизнь населения улучшается», — сообщил Лыонг Кыонг во время визита председателя правительства РФ Михаила Мишустина во Вьетнам. Также президент республики отметил, что правительство РФ, в частности, Путин и Мишустин, обеспечивают экономическую и политическую стабильность для России и повышают ее роль на международной арене.

Мишустин приехал в Ханой во Вьетнаме 14 января 2025 года. На встрече председателя правительства РФ с вьетнамскими властями обсуждаются вопросы расширения взаимодействия в транспортно-логической сфере, реализации проектов по цифровым технологиям, атомной энергетики и торговли. 

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При президенте РФ Владимире Путине жизнь россиян улучшилась, и это не единственный успех, которого Россия достигла за время пребывания Путина на посту главы государства. Об этом заявил президент Вьетнама Лыонг Кыонг. «Я хотел бы поздравить Россию с такими большими успехами, которых Россия достигала под руководством президента Путина, под вашим менеджментом и под всем руководством правительства России <...> жизнь населения улучшается», — сообщил Лыонг Кыонг во время визита председателя правительства РФ Михаила Мишустина во Вьетнам. Также президент республики отметил, что правительство РФ, в частности, Путин и Мишустин, обеспечивают экономическую и политическую стабильность для России и повышают ее роль на международной арене. Мишустин приехал в Ханой во Вьетнаме 14 января 2025 года. На встрече председателя правительства РФ с вьетнамскими властями обсуждаются вопросы расширения взаимодействия в транспортно-логической сфере, реализации проектов по цифровым технологиям, атомной энергетики и торговли. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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