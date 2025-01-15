При президенте РФ Владимире Путине жизнь россиян улучшилась, и это не единственный успех, которого Россия достигла за время пребывания Путина на посту главы государства. Об этом заявил президент Вьетнама Лыонг Кыонг.
«Я хотел бы поздравить Россию с такими большими успехами, которых Россия достигала под руководством президента Путина, под вашим менеджментом и под всем руководством правительства России <...> жизнь населения улучшается», — сообщил Лыонг Кыонг во время визита председателя правительства РФ Михаила Мишустина во Вьетнам. Также президент республики отметил, что правительство РФ, в частности, Путин и Мишустин, обеспечивают экономическую и политическую стабильность для России и повышают ее роль на международной арене.
Мишустин приехал в Ханой во Вьетнаме 14 января 2025 года. На встрече председателя правительства РФ с вьетнамскими властями обсуждаются вопросы расширения взаимодействия в транспортно-логической сфере, реализации проектов по цифровым технологиям, атомной энергетики и торговли.
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