Челябинской области рано выходить из карантина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 22 июля, — 224-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 134-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В Челябинской области подтверждено 10 628 случаев заболевания COVID-19. 6 707 человек выздоровели. 227 жителей региона скончалось, из них 90 непосредственно от коронавируса.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 789 190 (+5 862) случаев заражения. Вылечились 572 053 пациента — 71% от заболевших. Умерли 12 745 человек — 1,6% от заразившихся.

Четыре женских смерти

За минувшие сутки в регионе выявлено 133 новых случая заболевания COVID-19, что на один случай больше, чем было накануне. 3 653 человека продолжают лечение. Зарегистрировано четыре смерти, все женские.

Женщина, 74 года, скончалась непосредственно от COVID-19. У троих коронавирус был сопутствующим заболеванием. Две жительницы региона, обоим по 57 лет, скончались от сахарного диабета и атеросклероза. Еще одна женщина, 73 года, умерла от атеросклеротической болезни сердца и гипертонии.

Контроль над ТРК и ресторанами ужесточат Фото: Илья Московец © URA.RU

Текслер пригрозил закрыть рестораны

Губернатор Алексей Текслер на совещании 22 июля пригрозил закрыть рестораны, которые не соблюдают меры профилактики и защиты от коронавируса. Глава региона отметил, что как только предприятия общепита открылись, то фактически в каждом из них были обнаружены нарушения. Это касается и летних кафе.

Жесткие меры, которыми пригрозил Текслер, будут предприниматься в интересах жителей региона. «Чтобы болезнь, которая по-прежнему опасна, не распространялась. Чтоб мы с каждым днем чувствовали себя уверенней и переходили к обычной жизни», — заявил губернатор. Контроль за работой заведений Текслер возложил на мэров.

Ковидных больных отправят в роддома

В Челябинске открываются две дополнительных госпитальных базы для лечения ковидных больных. Перепрофилировали несколько отделений областного перинатального центра и роддома при горбольнице №8. Каждая госпитальная база на 100 коек.

Площади роддомов позволяют сделать так, чтобы роженицы не пересекались с теми, кого лечат от коронавируса. Медработникам перинатального центра, кто не хочет работать с ковидными больными, предложили временно перейти на работу в другие отделения.

Что ждать челябинцам в ближайшие дни

Сотрудникам заведений, оказывающих услуги населению, придется чаще сдавать тесты на коронавирус. Это касается ресторанов, бань, саун, СПА-салонов, ТРК, то есть всех организаций, которым разрешили открыться шесть дней назад. Проверки ресторанов обещает ужесточить Роспотребнадзор и подключить полицию.

26 июля в Челябинской области истекает режим повышенной готовности, введенный из-за коронавируса. Тенденции к снижению заболеваемости нет. Новых случаев не становится меньше. Заболевает в сутки больше, чем выздоравливает. Это значит, что власти готовятся к продлению карантина.