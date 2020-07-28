Трамп оценил переговоры с Путиным

Дональд Трамп назвал переговоры с Владимиром Путиным продуктивными Фото: Официальный сайт Президента РФ

Президент США Дональд Трамп положительно оценил недавние телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

«Мы не говорим о том, что мы обсуждаем, но у нас было много обсуждений и, я думаю, они были очень продуктивными», — приводит РИА «Новости» ответ Трампа во время пресс-конференции на вопрос о содержании беседы с Путиным.

Беседа глав двух государств, как напоминает RT, состоялась 23 июля. президенты обсуждали стратегическую стабильность и контроль над вооружениями, ситуацию вокруг иранской ядерной программы, а также российскую инициативу о проведении саммита стран-членов Совбеза ООН.